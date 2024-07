Kim Cattrall desmintió los rumores que aseguraban que regresaría a la franquicia de Sex and the City. La actriz, de 67 años, alcanzó la fama mundial interpretando a la publicista Samantha Jones en la serie, y retomó el papel en la segunda temporada de la continuación de la producción And just like that.

Sin embargo, Kim Cattrall negó las afirmaciones de que volverá en la tercera temporada de la serie y a través de su cuenta oficial de Instagram respondió a uno de sus seguidores que le preguntó si estaba interesada en volver a la serie: “Aw, eres muy amable, pero no”, puntualizó la actriz.

En 2022, Kim declaró a Variety que no le gustaba cómo se representaba a su personaje en el guión de la tercera película de la serie Sex and the City, que nunca llegó a producirse. En su charla con la revista, calificó la representación de “desgarradora” y habló de la dificultad de interpretar a un personaje durante décadas, señala quien.com

“Todo tiene que crecer o muere. Cuando terminó la serie, pensé: ‘Qué inteligente, no vamos a repetirnos’. Y luego la película para acabar con todos los cabos sueltos. Y luego otra película. ¿Y luego otra película?”, declaró.

Kim Cattrall también había dicho anteriormente que no volvería a And just like that, después de su última aparición en la franquicia y de su participación en la segunda película de Sex and the City, de 2010.

La actriz interpretó a Samantha durante seis temporadas de la exitosa serie junto a Sarah Jessica Parker, como Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon, como Miranda Hobbes y Kristin Davis, como Charlotte York Goldenblatt.