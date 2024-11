Desmiente Sylvia Pasquel rumores sobre salud de Silvia Pinal

En cuanto a la ausencia de Alejandra Guzmán en el hospital, Pasquel informó que su hermana está enferma y en aislamiento. “Sí, mi hermana parece que tiene influenza, por eso no ha venido, pues estamos esperando el resultado. Pero tiene fiebre y este tipo de síntomas, entonces está aislada. Por eso no ha venido, no ha venido porque está aislada”, explicó.

Pasquel también desmintió rumores que indicaban que había sacado a su madre del hospital para asistir a una fiesta. Según la actriz, se trató de una broma interna.

“Fíjense lo que pasa, les conté que le hicimos la broma a mi mamá de que habíamos hecho una fiesta de disfraces y que por eso todos estábamos disfrazados de enfermeros. Bueno, acto seguido, ‘Sylvia Pasquel se lleva de reventón a su mamá estando en el hospital’, o sea, ya de plano, eh”, comentó.

Por otro lado, el programa Venga la Alegría informó que la familia espera que Silvia Pinal sea dada de alta el miércoles 27 de noviembre al mediodía, aunque esta información está pendiente de confirmación por parte de los médicos.