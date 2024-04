“Déjenme decirle a la gente que no se preocupen, los que están aquí conmigo, yo sé que siempre van a estar, siempre. Hoy sale nueva rola porque seguimos haciendo trap carnal, seguimos haciendo rap, seguimos fumando cigarros, fumando hierba, haciendo lo que queremos, porque yo a ustedes no les prometí nada, yo no elegí ser hijo de Yahir, y por favor aguántense sus pin..twits, porque no es que a mi me hagan daño, me ponen triste claro que sí, porque soy humano, tengo corazón, siento, no soy de piedra” señaló.

Agregó que en todo esto ya metieron incluso al cantante Carlos Rivera, a quien, aseguró, él no lo conoce. Dejó claro también que el trabaja por su cuenta, y pidió además dejen de subir videos viejos.

En el video también lanzó una invitación a sus seguidores a una de sus próximas presentaciones, siendo esto lo que más importa para él. “Estamos haciendo cosas que ustedes no saben porque yo no quiero que sepan. Yo les doy lo que ustedes quieren que sepan, pero que es lo que vende, la polémica, que yo me drogo y todo eso”.