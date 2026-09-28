$!Desmienten cancelación del Palenque Culiacán 2026

En el comunicado, los organizadores de la empresa anterior emitieron que darán prioridad a resolver el tema de las deudas y reembolsos pendientes del Palenque 2024.

Aunque en el comunicado, no se detalla, fue el encargado de medios Martín Tamayo, quien señaló, que el Palenque 2026, sí se llevará a cabo, y que la empresa Casa Blanca, no organizará la nueva edición este año, dando paso a la nueva administración, que sí realizará el evento este año, dando a conocer más adelante la cartelera de artistas que se presentarán.

A través de las redes sociales, organizadores del Palenque de Culiacán 2024, informó que no participarán en la realización de la edición 2026 de esta gran fiesta, dejándo este evento y la organización del mismo a la nueva empresa Fiesta MX Entertainment.

”Debido a la alta demanda de solicitudes, seguimos trabajando en el proceso de reembolsos correspondientes al Palenque de Culiacán 2024. El volumen de solicitudes no ha permitido concluir con la totalidad de los pagos, por lo se continuará atendiendo cada uno de los casos pendientes, señala el comunicado”, señala el documento.

Agrega, además que, ante las circunstancias actuales, consideran que lo más responsable es concentrar sus esfuerzos en concluir este proceso, atendiendo los compromisos pendientes.

“Por esta razón, hemos determinado NO llevar a cabo la edición 2026 del Palenque de Culiacán, priorizando en este momento el cumplimiento de los compromisos adquiridos antes de avanzar con nuevos proyectos relacionados con los espectáculos del palenque”, subraya el texto.

En el texto también se agradece la paciencia y comprensión del público, así como a la participación y colaboración de las autoridades, organismos e instituciones, artistas y agrupaciones musicales, que han formado parte de este proceso.

“Esta decisión no representa el fin de una tradición que forma parte de nuestra historia e identidad, sino una determinación tomada con responsabilidad y respeto hacia nuestro público y todos los involucrados”.

Finalmente, el comunicado detalla que las tradiciones permanecen, y su compromiso con ellas también. “Seguiremos trabajando para que cuando, las condiciones lo permitan, podamos continuar fortaleciendo aquello que durante tantos años ha sido motivo de encuentro, celebración y orgullo para nuestro estado”, señala finalmente el comunicado.