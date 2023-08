Durante la noche de este miércoles, usuarios en redes sociales viralizaron el rumor de que el actor Guillermo Capetillo había fallecido, incluso, el mismo Pepillo Origel compartió una fotografía donde pregunta qué pasó y pregunta a sus seguidores si saben algo de la noticia.

No obstante, la periodista Ana María Alvarado desmintió la noticia, sentenciando que habló con el actor y él mismo confirmó su estado de salud: “Está bien, no ha muerto, como se dijo. Él mismo me contestó”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter.