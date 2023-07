Lo mismo sucedió con Nodal, quien este lunes 10 solo publicó un anuncio de venta de boletos para un concierto que dará el Lima, Perú, el próximo 12 de agosto.

Supuestamente, la bebé de la pareja nacería en septiembre próximo, y fue a finales de mayo, cuando el intérprete de Botella tras botella, Nodal dejó ver que sería una niña.

Reconoció que en una entrevista que dio en abril reveló el sexo por error: “ Se me salió, se me había salido en una entrevista, es que es muy difícil, ya tienes determinado en la mente lo que es, trataba de despistarla, pero se me salió”, confesó el cantante.