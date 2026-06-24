Desmienten posible boda entre Danna y Alex Hoyer

La relación entre Danna Paola y Alex Hoyer volvió a llamar la atención en redes sociales luego de una serie de publicaciones desde Italia que desataron rumores sobre un posible compromiso matrimonial.
Lo que parecía una escapada en pareja terminó convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores, especialmente por un mensaje breve compartido por la cantante que generó múltiples interpretaciones.
La especulación creció rápidamente y llevó incluso a la familia de Alex Hoyer a pronunciarse para aclarar cuál es la situación actual entre ambos artistas. Mientras tanto, Danna también enfrentó preguntas sobre otras polémicas relacionadas con el medio del entretenimiento, como la reciente separación entre Kenia Os y Peso Pluma.
Todo comenzó cuando Danna Paola compartió una fotografía desde Italia acompañada de una frase breve: “Sí” detalla elimparcial.com
Aunque la publicación no incluía más contexto, el mensaje fue suficiente para que muchos seguidores asumieran que se trataba del anuncio de una propuesta de matrimonio. En cuestión de horas, comenzaron a circular comentarios y versiones sobre un posible compromiso entre la cantante y Alex Hoyer.
Ante el creciente rumor, los padres de Alex Hoyer, Néstor Daniel y Loly Hurtado, hablaron recientemente sobre la situación y dejaron claro que, hasta este momento, no existe una boda confirmada.
De acuerdo con sus declaraciones, no hay planes inmediatos para que la pareja formalice su relación mediante matrimonio. Néstor Daniel explicó que, por ahora, la pareja no tiene una fecha ni preparativos relacionados con una boda.
Esto significa que, al menos públicamente, no existe un compromiso matrimonial oficial. Aunque descartaron planes inmediatos de matrimonio, la familia señaló que Danna y Alex mantienen un vínculo sólido.
Según compartieron, entre ambos existe un compromiso emocional y espiritual importante desde que comenzó su relación. Sin embargo, consideran que cualquier decisión sobre boda dependerá únicamente de los tiempos y decisiones de la pareja.
Los padres del cantante también expresaron su respaldo total a la relación. Señalaron que ven con buenos ojos la posibilidad de una unión futura, pero dejaron claro que respetan el proceso personal de ambos artistas.