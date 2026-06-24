Desmienten posible boda entre Danna y Alex Hoyer

La relación entre Danna Paola y Alex Hoyer volvió a llamar la atención en redes sociales luego de una serie de publicaciones desde Italia que desataron rumores sobre un posible compromiso matrimonial.

Lo que parecía una escapada en pareja terminó convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores, especialmente por un mensaje breve compartido por la cantante que generó múltiples interpretaciones.

La especulación creció rápidamente y llevó incluso a la familia de Alex Hoyer a pronunciarse para aclarar cuál es la situación actual entre ambos artistas. Mientras tanto, Danna también enfrentó preguntas sobre otras polémicas relacionadas con el medio del entretenimiento, como la reciente separación entre Kenia Os y Peso Pluma.

Todo comenzó cuando Danna Paola compartió una fotografía desde Italia acompañada de una frase breve: “Sí” detalla elimparcial.com