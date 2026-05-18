Desmienten que Luis Miguel esté hospitalizado

El pasado viernes 15 de mayo comenzó a circular en redes sociales el rumor de que el cantante Luis Miguel había sido hospitalizado en la ciudad de Nueva York. Según esas versiones, el intérprete habría presentado un posible problema cardiaco.

Hasta hace poco, nadie del entorno cercano del cantante —ni su oficina, ni amigos, ni familiares— se había pronunciado al respecto. Sin embargo, la revista Quién pudo hablar en exclusiva con una fuente cercana a Luis Miguel para conocer más detalles sobre esta noticia que generó preocupación entre sus seguidores.

“Él está bien de salud. Lo que salió en la prensa son fake news”, aseguró la fuente consultada por quien.com.

La información surgió inicialmente de la creadora de contenido Chamonic, quien aseguró que Paloma Cuevas llevó al cantante a una revisión médica tras un malestar físico. De acuerdo con esa versión, los médicos habrían detectado un aparente problema cardiaco que derivó en observación hospitalaria.

A partir de ahí comenzaron a multiplicarse distintas versiones. Por su parte, N+ informó que Luis Miguel estaría hospitalizado en Nueva York desde principios de semana por un posible padecimiento cardiaco, aunque subrayó que no existía confirmación oficial, detalló quien.com