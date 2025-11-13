Desmienten supuesta agresión contra el cantante Alfredo Olivas

La aclaración se dio luego de que en redes sociales publicaran la noche de este miércoles el intérprete había resultado herido por proyectil de arma de fuego y trasladado a un hospital. Horas después, el propio Olivas compartió una fotografía en sus redes sociales que muestra que se encuentra bien, desmintiendo los rumores sobre su estado de salud.

Tras la difusión en redes sociales de una supuesta agresión armada contra el cantante Alfredo Olivas en carretera de Ciudad Victoria, las autoridades estatales desmintieron dicha versión y confirmaron que no existe reporte alguno sobre un hecho violento relacionado con el artista.

#VoceríaInforma Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o... pic.twitter.com/Nb0T8hVAFC

“Hasta ahorita no tenemos ninguna autoridad que confirme la información. Estaba en este proceso de llamadas directas con todos los mandos; en dado caso avisamos, pero hasta ahorita no hay nada”, precisó.

Posteriormente, la Vocería de Seguridad en Tamaulipas emitió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente la versión que circulaba en redes sociales.

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”, señalan.

Poco después de que surgieran los rumores, el intérprete de “El Paciente” compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con gesto serio, sin acompañarla de ningún mensaje.

En los comentarios, sus seguidores expresaron preocupación y le preguntaron si se encontraba bien. Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han emitido una declaración oficial sobre el tema.

Alfredo Olivas tiene programado un concierto en el municipio de Río Bravo, como parte de su gira actual. El evento se llevará a cabo el 14 de diciembre en la Explanada de la Feria.

El cantante continúa con sus presentaciones por distintas ciudades del país, mientras sus seguidores en Tamaulipas se preparan para recibirlo el próximo mes.