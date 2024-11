Despide Sylvia Pasquel a su mamá Silvia Pinal con emotivo mensaje

“Tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante, y mientras vivas en mi corazón, siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre mamá. Descansa en Paz Silvia Pinal”, escribió Pasquel, reflejando el dolor de una pérdida tan significativa.

Aunque los familiares de Silvia Pinal no han ofrecido declaraciones públicas al exterior del hospital, su hija Sylvia Pasquel se pronunció en redes sociales con un mensaje lleno de amor y despedida para su madre.

Inicialmente, su familia informó que el ingreso al hospital se debía a una infección en las vías urinarias. Sin embargo, con el paso de los días, su estado de salud se complicó considerablemente, lo que motivó la llegada de sus seres queridos al hospital la noche del 27 de noviembre.

Previo al lamentable deceso, Enrique Guzmán, ex esposo de Pinal y padre de su hija Alejandra Guzmán, compartió algunas palabras con los medios sobre la situación de la actriz. “A ella le gusta tanto la vida que no se quiere ir. Estamos todos a lado de ella y ella sobreviviendo. Le veo unas enormes ganas de no perder la vida. Sí está recibiendo cuidados paliativos”, declaró el cantante.

Considerada la última diva del Cine de Oro Mexicano, Silvia Pinal deja un legado imborrable en la historia del entretenimiento en México. Su trayectoria abarca éxitos memorables en cine, televisión y teatro, convirtiéndola en una figura admirada por generaciones.

Tras conocerse la noticia, miles de admiradores y colegas de la industria expresaron su pesar en redes sociales, enviando mensajes de apoyo y condolencias a la familia Pinal.

Sin duda, el adiós a Silvia Pinal marca el fin de una era, pero su legado y su carisma seguirán vivos en la memoria de su público y en la historia del cine nacional.