Según Van Rankin, fue en un pasillo de Televisa San Ángel donde le informaron que estaba fuera del programa luego de 14 años al frente y aseguró que no le dieron explicaciones al respecto.

“Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara, que no te contesten pero bueno (...) así se manejan luego en algunos lugares que a veces no lo saben ni los patrones”, explicó Van Rankin en un video.

Sin embargo, el actor de comedia dijo sentirse afortunado porque, pese al repentino despido de la emisión por donde han desfilado personajes como Yordi Rosado, Raúl El Negro Araiza, Leonardo De Lozanne, Mauricio Castillo y Mauricio Mancera, cuenta ofertas de trabajo para colaborar en diversos espacios.