Despiden a la leyenda de la salsa Willie Colón

El legendario músico de salsa, Willie Colón, compositor e intérprete de clásicos como ‘Idilio’ y ‘Gitana’, falleció a los 75 años, en Nueva York, tras presentar problemas de salud.
La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial en redes sociales, en el que aseguraron que partió en paz rodeado de sus seres queridos.
El artista, intérprete de temas icónicos como Idilio y Gitana, y figura central en colaboraciones históricas con Héctor Lavoe y Rubén Blades, fue uno de los arquitectos del sonido salsero que emergió en el Nueva York de los años sesenta y setenta.
Su deceso se produjo tras haber sido hospitalizado de emergencia debido a complicaciones respiratorias severas que lo mantuvieron en estado crítico.
En el mensaje que sus seres queridos compartieron, dieron palabras de despedida y reconocimiento a su legado.
“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo.”
Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo, entre otros, expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.
“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, publicó Rubén Blades en sus redes sociales. “A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.
El bajista Bobby Valentín expresó: “Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra”. Lo describió como “un gran visionario, con una identidad propia” y afirmó que “su legado vivirá en todos nosotros”.
El salsero Víctor Manuelle lamentó una nueva pérdida en “el universo de la salsa”, tras las muertes recientes de Raphael Ithier y Papo Rosario a finales de 2025.
“Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, “El malo del Bronx” Willie Colón. Productor y visionario. Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia. DEP”, publicó en Instagram.
Elvis Crespo agradeció haber crecido escuchando su música y lo definió como “el productor más influyente que ha dado la salsa. Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón”, escribió.
El cantante español Alejandro Sanz recordó la emoción que transmitía la música de Colón: “Hoy no despedimos a un artista, despedimos una época, una emoción, una forma de vivir y sentir la salsa. Hasta siempre, Willie”, escribió en X.
También el puertorriqueño Tito Nieves lo definió como “un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre”, mientras que otros artistas como los cubanos Alexander de Primera y Timbalive expresaron que “la música está de luto”.
Willie Colón nació en 1950 en el Bronx, Nueva York, de ascendencia puertorriqueña.
Fue una de las figuras más influyentes en la historia de la salsa, tuvo 11 nominaciones al Grammy, 1 premio a la trayectoria de los Latin Grammy, 15 discos de oro y 5 discos de platino.
A los 17 años firmó con el sello Fania Records y se convirtió rápidamente en una de las piezas centrales del boom salsero de las décadas de 1960 y 1970.
Su alianza con Héctor Lavoe dio origen a álbumes icónicos como El Malo (1967), The Hustler (1968) y Cosa Nuestra (1969), marcando el sonido de la salsa neoyorquina con el protagonismo del trombón y letras que retrataban la vida en los barrios latinos.
En los años 70, su asociación con Rubén Blades produjo discos como Metiendo Mano! (1977) y Siembra (1978), considerado uno de los álbumes más importantes y vendidos en la historia del género. Canciones como “Pedro Navaja” y “Plástico” ampliaron el alcance narrativo y social de la salsa, consolidando a Colón como uno de sus grandes innovadores.
Logró en su unión con Héctor Lavoe, un sonido que retrataba la realidad cruda de New York y junto a Rubén Blades, un junte que iba más allá de la música dejando letras con conciencia y sentido social.
Colón fue arriesgado en el género y se atrevió a sumar bossa nova, jazz y raíces puertorriqueñas, además de haber sido activista político.
Entre sus producciones más destacadas se encuentran:
El Malo (1967).
The Hustler (1968).
Cosa Nuestra (1969).
La Gran Fuga (1970).
Asalto Navideño (1970).