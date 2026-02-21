Despiden a la leyenda de la salsa Willie Colón

El legendario músico de salsa, Willie Colón, compositor e intérprete de clásicos como ‘Idilio’ y ‘Gitana’, falleció a los 75 años, en Nueva York, tras presentar problemas de salud.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial en redes sociales, en el que aseguraron que partió en paz rodeado de sus seres queridos.

El artista, intérprete de temas icónicos como Idilio y Gitana, y figura central en colaboraciones históricas con Héctor Lavoe y Rubén Blades, fue uno de los arquitectos del sonido salsero que emergió en el Nueva York de los años sesenta y setenta.

Su deceso se produjo tras haber sido hospitalizado de emergencia debido a complicaciones respiratorias severas que lo mantuvieron en estado crítico.

En el mensaje que sus seres queridos compartieron, dieron palabras de despedida y reconocimiento a su legado.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo.”

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo, entre otros, expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”, publicó Rubén Blades en sus redes sociales. “A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.