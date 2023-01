“El luto es el precio del amor”, dijo la duquesa de York, Sarah Ferguson, amiga de Lisa Marie Presley.

La cantante quien comenzó su carrera musical en la década de 2000 con dos álbumes, To Whom It May Concern y Now What, murió el 12 de enero a los 54 años tras ser trasladada de urgencia a un hospital de California luego de sufrir un paro cardíaco en su casa.

La residencia de Graceland, donde Elvis Presley fue encontrado inconsciente el 16 de agosto de 1977, antes de ser trasladado al hospital y morir a los 42 años, se tornó en un lugar mítico. Fue transformada en un museo que es visitado a diario por turistas y admiradores. Fue dirigido por Lisa Marie Presley hasta su fallecimiento.

Lisa Maria Presley se casó cuatro veces, entre ellas con Nicolas Cage y Michael Jackson, y tuvo cuatro hijos. Publicó tres álbumes en su carrera.

Fue hija única de una de las más grandes estrellas de la música estadounidense, Elvis Presley, quien murió cuando ella tenía 9 años.

Sus restos descansarán junto a los de su hijo, Benjamin Keough, que se suicidó en 2020. A Lisa Marie Presley le sobreviven sus hijas, la actriz Riley Keough y las gemelas de 14 años Finley y Harper Lockwood.