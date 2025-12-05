Despiden al comediante Eduardo Manzano, de ‘Los Polivoces’

El actor y comediante mexicano Eduardo Manzano falleció este jueves 5 de diciembre, a los 87 años, confirmó su hijo Eduardo Manzano Martínez, a través de sus redes sociales. “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”, publicó en un comunicado. “Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”.

“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestra vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más”, añadió. Eduardo Manzano es recordado por sus emblemáticos papeles en ‘Los Polivoces’, ‘Una Familia de Diez’ e ‘Hijazo de mi vidaza”. Al momento la causa de su fallecimiento es desconocida, aunque se sabe que en 2021 tuvo problemas de salud que resultaron en su hospitalización. Famosos lamentan su partida Famosos del medio artístico manifestaron su pesar por la muerte de Eduardo Manzano, actor de Una Familia de Diez y miembro del icónico dúo Los Polivoces. Los famosos resaltaron su amplia trayectoria en la comedia mexicana y reconocieron la influencia que ejerció en la televisión durante varias décadas. Tras su muerte, muchas figuras decidieron dedicar un mensaje de despedida a través de sus redes sociales. Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo.

“Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables”, se lee al inicio del mensaje de despedida de Jorge Ortiz de Pinedo. “Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la Comedia Mexicana; en Teatro, Cine y televisión fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño”, escribió.

Mariazel.

Mariazel “Lo siento mucho Lalo, tu papá siempre vivirá en nuestros corazones. Fuerte abrazo”.

Mariana Botas.

Mariana Botas “Hoy me desperté con esta noticia tan triste y tengo el corazón roto... Mi Lalito no hay palabras para describir el amor, admiración y agradecimiento que siento hacia ti. Fuiste y siempre serás mi abuelito porque tú y yo sabemos que así fue. Me duele en el alma tu partida, pero le agradezco tanto a Dios y a la vida haber coincidido en este camino. Te amo con el alma... Descansa en Paz, sé que nos volveremos a encontrar”. agregó Mariana Botas.

Jessica Segura.

Jessica Segura “Lalito vuela alto. Sólo tengo agradecimiento y amor, siempre recordaré tus chistes, lo mucho que disfrutabas comer, tus historias, el amor con el que hacías tu trabajo, lo bondadoso y bien compañero, te llevo en el corazón”. Moisés Iván Mora “Como dueles Lalo Manzano El Polivoz, solo me quedan esos momentos lindos que compartimos durante más de 18 años, tus enseñanzas, tus bromas, tus canciones, tu camaradería (...) Se va al cielo mi abuelo come tamales, vuela alto Lalo, se va el gran comediante, se va un grande de los grandes, pero se va un gran ser humano”, escribió.

Moisés Iván Mora.

Diego Schoening

Diego Schoening “Mi querido Lalo, de verdad lo siento muchísimo, hermano. Me quedé con un nudo en la garganta cuando me enteré. No pude evitar recordar tantos momentos que vivimos juntos, desde que éramos unos niños hasta todas las veces que nos tocó trabajar lado a lado. Tu papá siempre fue parte de ese camino, siempre presente de una u otra forma, y por eso su partida también se siente cercana. Que descanse en paz tu papá. Aquí estoy para lo que necesites, de corazón”. Mario Bezares “Dios lo tenga en su gloria, Maestro de la comedia”.

Mario Bezares.

El Guana.