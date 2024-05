Descansa en paz, querida amiga #VerónicaToussaint . En donde estés no pierdas nunca esa sonrisa. pic.twitter.com/lNOKX1BvxT

En octubre de 2021, la actriz compartió públicamente por primera vez, que le había sido detectado cáncer de mama en su programa de televisión ¡Qué chulada! que le habían diagnosticado cáncer de mama.

“Desde hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para las personas que me rodean”, confesó entonces.

Toussaint también compartió que, aunque solía realizarse exámenes médicos de rutina, nunca había sido diagnosticada hasta que notó una manifestación física.

Lamentan partida

La comunidad artística lamentó el fallecimiento de la conductora.

“Cuando almas tan evolucionadas vienen a este mundo, traen con ellas una misión muy clara... muy auténtica. Así era Vero... Transparente. Sabía a lo que venía. Se fue muy pronto, pero lo que dejó en todos los que la conocimos, es eterno. Sigue riéndote bonito Verónica Toussaint”, escribió Eugenio Derbez.

“Para qué te digo que te voy a recordar siempre si siempre te dije que eras inolvidable. Gracias por quedarte tanto como pudiste. Gracias por luchar. Gracias por quererme tanto. Gracias por permitirme quererte más. No me puedo despedir de ti porque la gente como tú es eterna. Duerme, mi niña. Yo aquí te guardo los abrazos para cuando me toque subir a dártelos”, compartió Chumel Torres.