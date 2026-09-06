Despiden fans a Jonathan Meléndez y exigen justicia en Ciudad de México

Decenas de seguidores del músico Jonathan Meléndez se reunieron el domingo en el Ángel de la Independencia, CDMX, para homenajear al tecladista de Camilo Séptimo y exigir justicia por su homicidio y el de su familia, con dos presuntos responsables detenidos.

La concentración ciudadana se realizó a cinco días del crimen que cobró la vida de Meléndez y sus familiares en el Estado de México. Los asistentes instalaron una ofrenda con flores blancas, fotografías y veladoras, entonando canciones de la banda entre muestras de afecto.

El encuentro en el Ángel de la Independencia forma parte de una serie de reuniones públicas programadas en la CDMX. Estas actividades buscan mantener viva la memoria del músico y la demanda de justicia, tras los funerales de las víctimas que se realizaron a puerta cerrada.

“La movilización también sirvió para exigir a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia por el crimen”, señalaron los asistentes. En los carteles colocados sobre la explanada destacaron mensajes de agradecimiento, resaltando frases dedicadas a Jonathan Meléndez como “Hasta el próximo contacto, querido Honas”.

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, identificados como los presuntos responsables del crimen. En la audiencia inicial, se impuso prisión preventiva a ambos imputados.

La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación legal. El proceso judicial continuará en las siguientes semanas, cuando una jueza determine si ambos hombres son vinculados a proceso por los delitos que se les imputan.

Las actividades colectivas dedicadas a la memoria de Jonathan Meléndez continuarán durante este mes. Se prevén espacios en zonas emblemáticas para que el público comparta recuerdos y mensajes finales.