La cantante de Sorry Not Sorry dijo con franqueza que esa última sobredosis, ocurrida en julio de 2018, cuando tenía 26 años, le ha dejado importantes secuelas en su salud física, pues tras ese duro episodio de vida ha sufrido: tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía, además de los problemas de visión y audición que aún padece, informó telemundo.com

“Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy. Es un recordatorio diario constante. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder”, expresó con sinceridad la celebridad oriunda de Albuquerque, Nuevo México.

Apenas en mayo pasado, Demi Lovato confesó el alivio que sintió cuando se enteró de su diagnóstico como bipolar, y ahora vuelve a desnudar su alma para revelar todos los recuerdos que tiene de esa etapa de su vida de adicciones, en los que hubiera deseado haber tenido alguien cercano que le hiciera ver sus errores.

“Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento”, compartió. “Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que si te sientas con el dolor, se pasa”, compartió la protagonista de Charming.

Aunque las cosas no han sido nada sencillas, Demi Lovato es ejemplo de muchas celebridades. En marzo pasado, Paris Hilton reveló que Demi Lovato es su ejemplo de valentía e inspiración, pues durante el lanzamiento de su libro ‘Paris: The Memoir’, mencionó que la cantante de 30 años ha atravesado tanto en su vida personal, que su lucha constante es de admirarse.