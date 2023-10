“Estoy feliz de estar en Culiacán, ahora como ganadora de este reality, lo que ha generado una revolución a mi vida, porque es algo totalmente diferente a los concursos de belleza, que es mi especialidad, pero MasterChef me cambió la vida, y reforzó todo lo que he pensado, siempre dar el máximo en todo lo que haga”, resaltó Miranda.

Quien fue participante del certamen Miss Universo 2022, detalló que está escribiendo un libro de cocina el cual pronto saldrá a la venta, además de que hay invitaciones a otros proyectos que tienen que ver para la televisión, de los cuales no abundó, pero sí dijo que, la gente de TV Azteca está interesada en ella para que siga en sus filas, pero aún no hay nada concreto con ellos.

“En TV Azteca aún no hay nada específico, ningún programa, creo están buscando el proyecto ideal para mí y lo estamos platicando, pero eso es algo que se está platicando aún con los directivos”.

Respecto a cómo ve a la participante Melissa Flores, actual Miss Michoacán, rumbo al Miss Universo, consideró le irá muy bien, con la esperanza de que pueda ser ella quien se traiga la corona a México.

“De los certámenes de belleza yo ya estoy retirada, ya fueron casi siete años de estar en este mundo, ya cumplí mi sueño de ir a un Miss Universo, algo por lo que yo estaba trabando y ya, no pasamos, no gané, pero sin duda Dios tiene nuestros planes perfectos, y creo que de eso se trata la vida, de ser persistente, de no quitar el dedo del renglón, y si una puerta se me cierra, tal vez no era para ti, no era tu momento, y esto lo confirmé, porque cada preparación que tengas es para tu bien, por eso yo agarré los concursos como una lección de vida”, señaló.