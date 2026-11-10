Destaca mazatleca Fátima Valdez Lira entre nominados al Latin Grammy

La cantautora mazatleca Fátima Carolina Valdez Lira, de 21 años, vive un momento importante en su carrera musical al formar parte de los nominados a la 27 edición de la Entrega Anual del Latin Grammy, gracias a su trabajo como compositora en distintas producciones discográficas.

La joven comparte la nominación en la categoría Mejor Canción Pop/Rock por el tema “Antes de que el mundo se acabe”, interpretado por Paty Cantú, en cuya composición participó junto a la cantante, Oscar Mont y Miky Mendozza.

La distinción reconoce el trabajo de los autores de la canción.Además de esta nominación, Fátima también participó como compositora en el álbum “La Fernández”, de Camila Fernández, nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, con el tema “Lo sabía”.

Su trabajo también forma parte del disco “Capítulo 8”, del grupo VILAX, nominado a Mejor Álbum de Música Tejana, donde colaboró en la autoría de las canciones “Lotería” y “Mejor Nadota”.

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy se realizará este jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, donde se conocerán los ganadores de esta edición.

Valdez Lira comenzó a escribir canciones a los 13 años en Mazatlán, donde cursó sus estudios en el Colegio Vermont. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para desarrollar su carrera dentro de la industria musical, colaborando con intérpretes como Ana Bárbara y Camila Fernández.

Este año también decidió impulsar su propio proyecto artístico bajo el nombre de “Fátima”, con una propuesta inspirada en los sonidos pop y en la que incorpora influencias de sus raíces sinaloenses.

Entre sus lanzamientos destaca el sencillo “Roma”.La emoción por este reconocimiento quedó plasmada en sus redes sociales, donde compartió algunos momentos que vivió al recibir su medalla como nominada al Latin Grammy.

“Mi primera medallita de nominada al Latin Grammy, sueños cumplidos entre compas”, escribió la mazatleca en su cuenta de Instagram.

Con esta participación, Fátima Valdez Lira suma un importante reconocimiento a su trayectoria como compositora y representa el talento musical de Mazatlán en uno de los escenarios más importantes de la música latina.