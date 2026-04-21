Destacan sinaloenses en ‘Juego de Voces 2026’ en su quinto programa

En la quinta edición del programa Juego de Voces 2026 Hermanos y Rivales se destacó la interpretación de temas del Regional Mexicano, uno de ellos del compositor sinaloenses, uno de ellos Horacio Palencia. También se interpretaron temas del colombiano Joiro Daimer Javier Sierra, dos reconocidos cantautores que han grabado piezas en las voces de importantes artistas del género, a ritmo de banda sinaloense.

Camila Fernández y Jorge Medina.

El primer tema que se interpretó en el programa fue El final de nuestra historia en las voces de Camila Fernández y Jorge Medina, compartiendo una presentación que ambos disfrutaron en el escenario, con una pieza que si bien ve a acompañada de música de banda, interpretada originalmente por La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, esta vez se mostró una versión más pop rock, pero igual de intensa. Joiro Daimer Javier Sierra es conocido es un compositor de la línea romántica, en el panorama internacional agrupaciones mexicanas como El Poder del Norte, Grupo Pesado, Estrellas de Sinaloa, Beto Zapata, El Bebeto, Luis Ángel “El Flaco”, Banda La Trakalosa, Banda Tierra Sagrada entre otras, le han grabado algunas de sus obras.

El segundo tema bastante conocido e interpretado en esta quinta edición del programa fue Ya es muy tarde, en las voces de Ernesto D’Alessio y Josi Cuén, un tema compuesto por el sinaloense Horacio Palencia, oriundo de El Rosario, Sinaloa, una pieza de que al igual que la anterior, hiciera famosa también La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Durante su actuación, tanto Josi como Ernesto fueron bastante elogiados por el público y los jueces, regalando una versión en dos voces totalmente opuestas, entre un baladista y un exponente del regional mexicano, dando como resultado una pieza única, igualmente interpretada en un estilo pop rock.

El dueto sinaloense fue invitado especialmente a este quinto programa junto a Angélica Vale.

Respecto a Horacio Palencia, este compositor es conocido como “El Cantautor Romántico”, quien ha compuesto más de tres mil canciones para el género regional mexicano, con éxitos interpretados por La Arrolladora Banda Limón, Banda MS y Los Ángeles Azules, ganando múltiples premios Billboard y BMI. Algunos temas de él son Niña de mi corazón, Me cambiaste la vida con Río Roma, Te busqué, Ya Supérame, Hermosa experiencia, A través del vaso, Me gusta todo de ti, Y que quede claro, y temas para, La Arrolladora Banda Limón, Banda MS, Luis Fonsi, Maluma, entre otros.

Walo Silvas e Isabel Lascuráin interpretan Olvídame y pega la vuelta.