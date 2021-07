Destrozan en redes versión de ‘Dr. Cándido Pérez’ con Arath de la Torre

En este primer capítulo del remake del “Dr. Cándido Pérez” estuvo presente Jorge Ortiz de Pinedo y de manera muy sutil le pasó la estafeta del personaje a Arath de la Torre, no obstante, esta carga de nostalgia no fue suficiente para conquistar al público, el cual, es muy diferente al de finales de la década de los 1980 y principios de 1990, época en la que se estrenó la versión original de esta serie cómica.

Irán Castillo, quien interpreta el papel de Silvina Pérez, también fue muy criticada por su actuación en la serie cómica y pusieron en tela de juicio su capacidad histriónica para realizar comedia.

Reacciones en redes

Tras el estreno de “Dr. Cándido Pérez”, el programa de Televisa se hizo tendencia en redes sociales, sin embargo, los comentarios no le favorecieron y algunos usuarios de redes sociales no se tentaron el corazón para asegurar que la actuación de Arath de la Torre da pena ajena, incluso, algunos apostaron que no durará más de una temporada argumentando que ese tipo de contenidos ya no están acorde con las preferencias del público actual.