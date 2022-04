$!Detiene policía irlandesa a Barry Keoghan, actor de Marvel y ‘The Batman’

Los que presenciaron la detención afirmaron después que las autoridades irlandesas respondieron a los informes de “Un hombre ebrio en un balcón”. Barry Keoghan, el actor de Marvel y El Joker , no estaba amenazando a nadie.

Tras el arresto de Barry Keoghan, la policía irlandesa emitió el siguiente comunicado. “La policía irlandesa arrestó a un hombre de unos 20 años por un incidente de desorden público que tuvo lugar en Clongriffin, aproximadamente a las 6:45 am, más tarde, fue liberado sin cargos y se le emitió un FCN (aviso de cargo fijo)”.

Cuando llegaron las autoridades, encontraron al actor de Marvel Studios, y The Batman , supuestamente en estado alcoholizado o drogado. El verbo empleado por Ireland’s Independent fue “intoxicated”.

Desafortunadamente, Barry Keoghan no es el único actor de Warner Bros. Pictures que ha tenido problemas similares. Y, más concretamente, durante las últimas semanas.

Hace dos años, Ezra Miller estranguló a una mujer en un bar. Hoy la película de The Flash corre serio peligro. No obstante, el actor de Marvel Studios ( Barry) no tiene un historial como ese.

Esto ha sido más bien una anécdota que ha acabado en manos de la policía irlandesa. Una mala noche, por decirlo suavemente.