Detienen a Chris Brown en Reino Unido y le niegan la libertad condicional

El presunto incidente se remonta a febrero de 2023, cuando Brown asistió a una fiesta en el club Tape, ubicado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Allí, según las acusaciones, el cantante agredió a Abe Diaw, un productor musical con el que ya habría tenido disputas previas, señala elimparcial.com

La víctima sufrió heridas graves en la cabeza y, aunque la denuncia fue levantada poco después del incidente, no se logró arrestar a Brown en aquel momento porque abandonó el país.

Brown fue detenido este jueves en el hotel Lowry de Manchester, donde se hospedaba previo al arranque de su gira europea Breezy Bowl XX. Las autoridades aprovecharon su regreso al país para ejecutar la orden de arresto pendiente.

Durante su comparecencia inicial ante el Tribunal de Magistrados de Manchester, la jueza Joanne Hirst consideró que el caso era demasiado grave para resolverse en esa instancia y ordenó que sea trasladado a la Corte de la Corona de Southwark en Londres.

La próxima audiencia quedó programada para el 13 de junio de 2025. Pese a que la defensa solicitó libertad bajo fianza, alegando que Brown no representa un riesgo de fuga, la jueza Hirst rechazó el pedido debido a la gravedad del cargo. Así, el cantante permanecerá en prisión preventiva hasta su próxima cita judicial.

El arresto deja en suspenso la gira internacional del artista, que estaba por comenzar en Europa en los próximos días. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del equipo de Chris Brown ni de los organizadores de los conciertos.

Brown, conocido por temas como With You, Forever y Go Crazy, ha enfrentado múltiples controversias legales a lo largo de su carrera, incluida su condena en 2009 por agredir a Rihanna.