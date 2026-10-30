Detienen a Inés Gómez Mont en Florida

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021.
La Fiscalía General de la República (FGR) la señala como presunta responsable de los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, derivado de las investigaciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, razón por la cual cuenta con una orden de aprehensión.
Gómez Mont se encontraba prófuga desde el 2021 junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue detenido en Miami por autoridades migratorias de EU en septiembre de 2025. Ambos contaban con ficha roja de la Interpol.
Ambos son acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social.
Como se los informé... fue detenida en Florida la conductora de televisión, Inés Gómez-Mont. Más en https://t.co/WdSSpNnhYn https://t.co/r4hL0V4wF0— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga)
October 30, 2026
Como se los informé... fue detenida en Florida la conductora de televisión, Inés Gómez-Mont. Más en https://t.co/WdSSpNnhYn https://t.co/r4hL0V4wF0
Según documentos judiciales publicados, la FGR atribuyó a la conductora depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, procedentes de 2 empresas relacionadas con la investigación: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones. La exconductora de Ventaneando también es investigada por defraudación fiscal, relacionada con presuntas irregularidades en el pago de impuestos.
El caso se originó en una presunta red de desvío de recursos públicos vinculada con contratos federales de seguridad durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
En octubre de 2021, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió una ficha roja para la localización internacional de la conductora, alerta que fue retirada en septiembre de 2026, decisión que el Gobierno de México anunció que impugnaría.
Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades migratorias. El empresario también enfrenta acusaciones en México relacionadas con la presunta red de desvío de recursos públicos.