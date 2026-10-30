Detienen a Inés Gómez Mont en la ciudad de Florida

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021.

La Fiscalía General de la República (FGR) la señala como presunta responsable de los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, derivado de las investigaciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, razón por la cual cuenta con una orden de aprehensión.

Gómez Mont se encontraba prófuga desde el 2021 junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue detenido en Miami por autoridades migratorias de EU en septiembre de 2025. Ambos contaban con ficha roja de la Interpol.

Ambos son acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social.