$!Detienen a Reina de Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán 2011, Vanessa Gurrola en California

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011, fue detenida en Estados Unidos bajo acusaciones de homicidio en primer grado.
Con 32 años de edad, y reconocida como modelo e influencer, la originaria de Sinaloa fue aprehendida en San Diego, California, el jueves 9 de octubre, pero apenas trascendió la información.
El semanario Zeta, de Tijuana, informó que a partir del 17 de febrero de 2021, cuando Christian Espinoza Silver, alias “El Chato”, operador del cártel de los Arellano Félix, fue asesinado en las inmediaciones de unos departamentos en La Jolla, su novia por varios años, Gurrola Peraza, se convirtió en una de las principales sospechosas del homicidio.
“Hace cuatro años la investigaron y la interrogaron sin éxito, sin embargo, tras la captura el 17 de junio en Tijuana, de Pablo Edwin Huerta Nuño, ‘el Flakito’, su extradición a los Estados Unidos y su encarcelamiento en una prisión de San Diego en agosto, finalmente ejecutaron una orden de aprehensión contra la joven Vanesa Gurrola, el jueves 9 de octubre del 2025”, publicó el medio de Baja California.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Victor Lagunas Peñaloza (@victor_lagunastj)
Una publicación compartida por Victor Lagunas Peñaloza (@victor_lagunastj)
Zeta precisa que el homicidio fue en 2021, aunque el viernes medios nacionales informaron que el asesinato habría sido en febrero de 2024.
Tras ser detenida, la joven mazatleca fue trasladada al centro de detención de Colinas Detention and Reentry Facility, donde permanece recluida a la espera de su próxima audiencia judicial, pactada para el 20 de octubre.
De acuerdo con registros del Sheriff del condado de San Diego, la acusación formal fue presentada el 10 de octubre, un día después de la detención.
En septiembre de 2024, en el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el nombre de Gurrola Peraza apareció tras ser incluida en una serie de folletos lanzados desde avionetas en distintos puntos de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.
Estos volantes señalaban a la modelo, junto a otros personajes, como presuntos operadores de “Los Chapitos”, la facción liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.