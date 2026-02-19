Detienen en Viena a joven por su participación en atentado en concierto de Taylor Swift

La Fiscalía de Viena ha presentado cargos por terrorismo y pertenencia a organización criminal contra un joven de 21 años detenido por el presunto intento de atentado.

“Los conciertos de The Eras Tour de Taylor Swift en Viena han sido cancelados debido a la confirmación por parte de funcionarios gubernamentales de un atentado terrorista planeado”, informaron en un comunicado los organizadores del concierto, Barracuda Music. Con la confirmación de las autoridades sobre un ataque terrorista planificado en el Ernst Happel Stadium, no tenemos otra opción que cancelar los tres shows programados por la seguridad de todos”, se detalló en aquel momento.

Taylor Swift tenía programados tres conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena del 8 al 10 de agosto del 2024. Sin embargo, los shows tuvieron que ser cancelados por una posible amenaza atentado terrorista.

El promotor del concierto, Barracuda Music, confirmó el 7 de agosto del 2024 que información creíble de inteligencia gubernamental sobre un “ataque terrorista planeado” en el recinto llevó a la cancelación de los tres conciertos.

El director de la Policía Estatal de Viena, Franz Ruf, y el jefe de Policía, Gerhard Purstl, confirmaron ese mismo día la detención de dos sospechosos.

Uno de los sospechosos, fue un chico de 19 años con supuestas conexiones al grupo terrorista ISIS. Las autoridades mencionaron que había planes específicos para llevar a cabo un ataque en el concierto de Taylor Swift, detalla quien.com

Oficiales revelaron el 8 de agosto que el sujeto principal había estado planeado este ataque desde julio y había publicado en internet un juramento de lealtad al actual líder del grupo miliciano Estado Islámico. Con base en un cateo realizado en la casa del sospechoso, se determinó que planeaba utilizar cuchillos o explosivos caseros.

El segundo sospechoso igualmente tenía como inspiración al grupo terrorista al-Qaeda, afirmó la policía austriaca.

Según las autoridades, uno de los dos sospechosos confesó que planeaba “matar a tantas personas como fuera posible fuera del recinto del concierto”.

“Quería llevar a cabo un ataque en el área exterior del estadio, matando a la mayor cantidad de personas posible utilizando cuchillos o incluso los artefactos explosivos que había fabricado”, declaró el jefe de la Dirección de Seguridad del Estado e Inteligencia, Omar Haijawi-Pirchner.

Debido a las reglas de privacidad de Austria, los nombres de los sospechosos no han salido a la luz, pero sí han habido tres arrestos por la planeación ataque.

El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, especuló que el atentado frustrado estaba previsto para el 7 o el 9 de agosto. El segundo sospechoso,un joven de 17 años, había sido contratado días antes por una empresa que prestaba servicios en el recinto donde se presentaría Taylor Swift.

A más de un año después de que se cancelaran los conciertos, un joven austriaco de 21 años conocido como Beran A, uno de los tres sospechosos que fueron arrestados en el 2024, fue acusado de pertenecer a una organización terrorista, fabricar explosivos e intentar comprar armas de manera ilegal, según la acusación formal presentada en febrero de 2026, informó BBC.