Detienen secuela de ‘Barbie’ por negociaciones entre los protagonistas del filme

Entre los principales puntos de discusión estarían los nuevos contratos para Margot Robbie, Ryan Gosling, la directora Greta Gerwig y el guionista Noah Baumbach, quienes ahora cuentan con un mayor poder de negociación tras el enorme impacto de la primera cinta.

Sin embargo, diversos reportes de la industria señalan que el proyecto permanece detenido debido a las negociaciones entre Warner Bros. Discovery y las principales figuras detrás del éxito de la película.

Después de convertirse en un fenómeno mundial y recaudar más de mil 400 millones de dólares en taquilla, Barbie parecía tener el camino libre para una segunda entrega.

De acuerdo con los reportes, Ryan Gosling, cuya interpretación de Ken fue una de las más elogiadas de la película e incluso le valió una nominación al Oscar, estaría buscando un salario cercano a los 20 millones de dólares, además de un acuerdo que le permita recibir un porcentaje de las ganancias de la secuela.

Las mismas versiones indican que estas condiciones aún no habrían sido aceptadas por la administración encabezada por David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, lo que mantiene las conversaciones sin un acuerdo definitivo.

Otro de los aspectos que habría complicado las negociaciones es que Greta Gerwig y Noah Baumbach ya tendrían una idea para la nueva película, aunque, según las fuentes, habrían decidido no presentar el concepto completo al estudio hasta que todos los contratos estén cerrados.

Esta estrategia les permitiría conservar un mayor control creativo mientras continúan las conversaciones con Warner.

Uno de los factores que hoy juega a favor del elenco es que, durante la producción de la primera película, Warner Bros. no habría incluido cláusulas que garantizaran automáticamente el regreso de los protagonistas para futuras entregas.

Esto significa que tanto Margot Robbie como Ryan Gosling pueden negociar libremente las condiciones para regresar, lo que incrementa considerablemente el costo de una eventual secuela.

Los reportes también señalan que existe una fecha límite importante: diciembre de 2026.

Si para entonces no se concreta un acuerdo para desarrollar una nueva película bajo las condiciones actuales, los derechos para producir nuevas cintas de Barbie regresarían a Mattel, empresa propietaria de la marca.

En ese escenario, Mattel tendría la posibilidad de negociar con otro estudio para continuar la franquicia, incluso con un nuevo elenco y un equipo creativo diferente.

Mientras tanto, los copresidentes de Warner Bros. Pictures habrían realizado lo que describen como “ofertas muy importantes” para concretar la secuela.

Sin embargo, los representantes del talento, pertenecientes a la agencia CAA, no habrían aceptado las propuestas y, según los mismos reportes, tampoco habrían presentado una contraoferta formal.

A ello se suma que Margot Robbie y Ryan Gosling ya tienen nuevos compromisos cinematográficos, lo que reduce la disponibilidad para coincidir nuevamente en un calendario de producción.

Hasta el momento, Warner Bros. Discovery, Mattel y el equipo creativo no han anunciado oficialmente que Barbie 2 esté cancelada.

Por ahora, la secuela continúa siendo uno de los proyectos más esperados de Hollywood, aunque su futuro dependerá de que las partes logren llegar a un acuerdo económico y creativo durante los próximos meses.