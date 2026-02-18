Detienen y esposan a hijo de Alejandro Ojeda por cantar corridos que hacen apología del delito en Carnaval de Mazatlán

Alejandro Ojeda Junior, hijo del cantautor Alejandro Ojeda, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Mazatlán luego de interpretar corridos que hacen apología del delito para complacer a su público durante su presentación en el Carnaval de Mazatlán, la noche de este martes.

El joven cantante, de 25 años, se presentó en un escenario instalado frente a “El Escudo”, en la zona de Olas Altas, donde interpretó temas que presuntamente hacen apología del delito, lo que derivó en la intervención de las autoridades preventivas de manera inmediata.

Alex Ojeda Junior sigue los pasos de su padre, el ex vocalista de Banda El Recodo, en la música regional mexicana.

Forma parte del Grupo Codificado, proyecto que comparte con su hermano René Ojeda; su presentación en el Carnaval terminó abruptamente luego de que autoridades municipales intervinieran tras la interpretación de esos dos corridos.

De acuerdo con lo informado, Ojeda Junior alcanzó a interpretar únicamente dos canciones con esa temática antes de que se ordenara detener su intervención musical.

Minutos después, al descender del escenario, él y su equipo fueron interceptados por al menos 20 elementos de la Policía Municipal.

Además de su carrera musical, Alejandro Ojeda Junior es estudiante y actualmente se prepara para convertirse en piloto de aviación.

Tras concluir su participación en el escenario, el joven fue esposado y custodiado por cuatro elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con lo observado en el lugar, el cantante no opuso resistencia al momento de su aseguramiento, aunque se le notaba visiblemente confundido por la situación.

Asimismo, los elementos municipales resguardaron la vagoneta de “Banda La Sinaloense”, agrupación que lidera su padre, Alejandro Ojeda, unidad en la que viajaban tanto el padre como sus hijos y compañeros músicos que finalmente fue retirada del área del evento por instrucciones de la autoridad.

Alejandro se fue detrás de su hijo para tratar de librarlo de la situación, pero los municipales no entendieron razón alguna.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su situación legal ni si fue puesto en libertad tras la detención.