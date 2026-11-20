Entre recuerdos, emociones, música y el orgullo de sus raíces, Joss Favela vivió uno de los momentos más significativos de su carrera al develar su estrella en el recién inaugurado Paseo de las Estrellas de Guamúchil, Sinaloa, un reconocimiento que coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum “Confesiones”.

El cantautor originario de Caitime regresó al municipio donde creció y donde comenzó a construir sus sueños musicales, para dejar su nombre grabado en la Plazuela Municipal Pedro Infante, espacio que ahora rinde homenaje a 13 artistas y agrupaciones que han puesto en alto el nombre de Sinaloa.

Acompañado de familiares y seres queridos, el intérprete recordó aquellos años en los que recorría las calles con una guitarra al hombro, sin imaginar que algún día su trayectoria sería reconocida en el lugar que forma parte de su historia personal.

Visiblemente emocionado, agradeció la distinción y compartió el significado que tiene recibir un homenaje de su propia gente.

“No se compra, se recibe y se abraza de todo corazón”, expresó al referirse a la estrella que lleva su nombre.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando, después de descubrirla, se inclinó para besarla, en un gesto que reflejó el cariño, la gratitud y el orgullo que siente por sus raíces sinaloenses.

Favela forma parte de los 13 homenajeados en este corredor cultural, donde también figuran grandes referentes de la música mexicana como Pedro Infante, Los Tigres del Norte y Ana Gabriel.

Una noche de música con su gente

La celebración continuó con una presentación gratuita para el público de Guamúchil. Alrededor de las 23:30 horas, el cantautor subió al escenario para compartir algunos de los temas más representativos de su repertorio.

Ante sus paisanos, interpretó canciones que han marcado su camino como compositor y cantante, convirtiendo la velada en una fiesta musical que acompañó el reconocimiento a su trayectoria.

La presentación tuvo un significado especial al tratarse de un regreso a casa, donde el público pudo celebrar junto a él no solamente sus logros profesionales, sino también la historia de un artista que comenzó su camino en Sinaloa y ha logrado llevar sus composiciones a diferentes escenarios.

Presenta su lado más personal con “Confesiones”

En paralelo a este reconocimiento, Joss Favela abrió un nuevo capítulo en su carrera con el estreno de “Confesiones”, su nueva producción discográfica, disponible desde este 19 de noviembre en plataformas digitales.

El álbum está integrado por 11 canciones escritas en su totalidad por el propio cantautor, quien explora en sus letras sentimientos relacionados con el amor, el desamor, las experiencias personales y las emociones que acompañan las distintas etapas de la vida.

Para esta producción, Favela apostó por una dinámica de grabación poco convencional, al reunir a los músicos para interpretar las canciones simultáneamente, sin ensayos previos, permitiendo que los arreglos y la ejecución surgieran de manera espontánea.

La propuesta recupera la esencia de las grabaciones musicales de antaño, pero con una sonoridad actual. Una de las vertientes está construida a partir de un ensamble norteño-banda, con instrumentos como tuba, tololoche, acordeón, saxofón, trombones y guitarras.

La segunda propuesta incorpora el mariachi, bajo la misma dinámica de interpretación conjunta, para darles a las canciones una identidad distinta sin alejarse de las raíces musicales del sinaloense.

Antes del lanzamiento, el compositor presentó varios adelantos de esta producción mediante sencillos como “No Me Lo Mandes Decir”, “La Jarra”, “Tengo Tanto Que Contarte”, “Una Derrota Así”, “Las Cosas No Salieron” y “Un Hilo”.

Este último tema estuvo acompañado de un video musical grabado en Nochistlán, Zacatecas, junto al Mariachi Internacional Los Pérez.

Como una de las apuestas principales del disco destaca “Este Cariño”, canción interpretada con mariachi que fue seleccionada como el tema principal de promoción (focus track) y que también llegó a las plataformas digitales este 19 de noviembre.

Con “Confesiones”, Joss Favela reafirma su faceta como compositor y su interés por explorar nuevas posibilidades musicales, sin dejar de lado los sonidos que han acompañado su trayectoria dentro del regional mexicano.