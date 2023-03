En 2015 declaró para NJ.com que una carrera como actor no era algo que tenía contemplado en su vida: “No era algo que siempre quise hacer. Pero como muchos, no sabía lo que quería ser. Y modelar, actuar, me sacó de la escuela temprano, me dio la oportunidad de ir a la ciudad, así que estaba todo en eso.

Una de las siguientes películas de Jordan es Creed III, saga que inició en 2015 cuando estrenó Creed: Corazón de Campeón , película que aborda la historia de Adonis Johnson, el hijo de Apollo Creed (Carl Weathers), y los entrenamientos a cargo de Rocky Balboa (Sylvester Stallone).