Develarán estrellas de Banda MS y Horacio Palencia en Mazatlán

El talento sinaloense tendrá un lugar especial en el malecón de Mazatlán con la reapertura del Paseo de las Estrellas, donde este lunes 16 de noviembre serán develados los reconocimientos dedicados a Banda MS y al cantautor Horacio Palencia.

La ceremonia se realizará a las 17:00 horas en el Paseo Claussen, junto al Monumento a la Mujer Mazatleca, como parte de un homenaje a dos figuras de la música regional mexicana que han llevado el nombre de Sinaloa a escenarios nacionales e internacionales.

Banda MS, una de las agrupaciones más representativas del género, y Horacio Palencia, compositor de varios de sus éxitos, recibirán estos reconocimientos por sus trayectorias y aportaciones a la música mexicana.

La reapertura es organizada por el Gobierno de Mazatlán, a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, que preparó un programa artístico para acompañar la develación de ambas estrellas y compartir la celebración con mazatlecos y visitantes.

Entre las participaciones anunciadas se encuentra el Ballet Folclórico Infantil y Juvenil del Centro Municipal de las Artes, bajo la dirección del maestro Fernando Torres, así como la cantante Carmelita Zamora.

Además, la empresa Lizos Music prepara una sorpresa para los asistentes, mientras que el cierre de la jornada estará acompañado por un espectáculo de pirotecnia que iluminará la bahía.

Con esta actividad, el Paseo de las Estrellas retoma su espacio como punto de reconocimiento a personalidades que han destacado en distintos ámbitos, en esta ocasión con dos exponentes de la música sinaloense que han encontrado en sus canciones una conexión con el público de México y otros países.

La invitación está abierta para que las familias acudan a esta celebración gratuita en el malecón y sean parte de la develación de los nuevos reconocimientos.