Diagnostican a Daniel Bisogno con una nueva bacteria

El conductor de televisión Daniel Bisogno fue diagnosticado con una bacteria que podría llevarlo de nuevo al hospital.

Su hermano Álex Bisogno reveló que, aunque Daniel fue dado de alta el 10 de noviembre, su estado sigue siendo delicado debido a la reciente infección.

La situación se complicó cuando, al intentar regresar a su trabajo, el programa Ventaneando de TV Azteca, comenzó a experimentar síntomas como fiebre, temblores y escalofríos.

Ante estos signos, su compañera y amiga Pati Chapoy insistió en que fuera trasladado al hospital para evitar complicaciones mayores, detalló Infobae.

El diagnóstico de la bacteria que afecta a Bisogno se mantuvo reservado hasta que su hermano compartió algunos detalles, entre ellos que debido a la reducción de anticuerpos necesaria para evitar el rechazo del trasplante de hígado al que se sometió, Daniel enfrenta un alto riesgo de infecciones y que la bacteria, que se sospecha podría estar creciendo en su estómago, pasó a la sangre, causando los intensos síntomas que experimentó.

“La doctora me explicó que todos tenemos bacterias buenas y malas en el organismo; las buenas no te dañan, pero al no tener anticuerpos...”, comentó su hermano.

Ha sido motivo de preocupación pública desde su intento fallido de regresar a Ventaneando el 4 de noviembre de 2024. Aunque había anunciado su retorno al programa, una crisis de salud lo llevó nuevamente al hospital, lo que ha mantenido a su familia en el centro de la atención mediática.

Seguidores y colegas en la industria del entretenimiento han estado atentos a su recuperación desde que fue hospitalizado nuevamente.

La incertidumbre sobre su estado de salud persiste, y su hermano ha admitido que Daniel podría regresar al hospital en cualquier momento debido a su delicada condición.