Diagnostican a Justin Timberlake con la enfermedad de Lyme

“Entre otras cosas he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Lo que no digo para que te sientas mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de los escenarios. Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente”, escribió.

Pese a que su noticia lo dejó en shock, el intérprete de éxitos como Can’t stop the feeling! y Mirrors expresó que está feliz de haber seguido adelante con la gira.

“Cuando me diagnosticaron por primera vez me quedé en shock. Pero al menos podía entender por qué estaría en el escenario y con una gran cantidad de dolor, nervio o simplemente sintiendo una loca fatiga o una enfermedad. Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? O, sigue y averígualo. Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contenta de haber seguido adelante”.

El cantante comenzó su gira mundial en abril de 2024, sin embargo, durante las últimas semanas del tour, sus fans lo criticaron por supuestamente no querer cantar y dejar que el público lo hiciera, además destacaron su falta de energía sobre el escenario.

La enfermedad de Lyme es una infección provocada por una bacteria que se transmite al ser humano a través de la picadura de ciertas garrapatas, especialmente aquellas que habitan en zonas boscosas o húmedas.

Uno de los primeros signos suele ser una erupción característica en forma de “ojo de buey”, acompañada de síntomas como fiebre, cansancio extremo y dolor muscular. Si no se detecta a tiempo, la enfermedad puede avanzar y afectar gravemente las articulaciones, el sistema nervioso o incluso el corazón, provocando desde parálisis facial hasta pérdida de memoria o arritmias.

Si se detecta en una etapa temprana, los antibióticos suelen ser muy efectivos y llevar a la cura. Sin embargo, algunas personas continúan con síntomas incluso después del tratamiento, en lo que se conoce como síndrome posterior a Lyme.

Entre los famosos que padecen esta enfermedad se encuentran Justin bieber, Bella Hadid, Avril Lavigne, Thalía, Shania Twain y Alec Baldwin.