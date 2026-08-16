Diagnostican a Robbie Williams con autismo, a sus 52 años

Robbie Williams explicó que ya contaba con un diagnóstico de TDAH y que conocer ahora que también está dentro del espectro autista le ha permitido entender mejor algunos aspectos de su personalidad y de la manera en que funciona su mente, detalla quien.com

El cantante británico, de 52 años, hizo el comentario durante una sesión de preguntas y respuestas organizada por el lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopeium.

Robbie Williams compartió un nuevo aspecto de su vida durante un encuentro con el público en Londres, donde habló sobre su salud mental y reveló que recientemente recibió un diagnóstico de autismo.

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, dijo. Con su característico sentido del humor, añadió: “Ahora es mi tarjeta para salir de la cárcel y, para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”.

El intérprete de “Angels” ya había hablado públicamente sobre el TDAH y sobre los pensamientos intrusivos que experimenta. En octubre de 2025, durante una participación en el podcast I’m ADHD! No You’re Not, explicó que incluso ha llegado a describir estas experiencias como una especie de “Tourette interior”.

“Acabo de darme cuenta de que tengo Tourette, pero no salen. Son pensamientos intrusivos que están dentro del Tourette”.

Durante el evento de Hopeium, Williams también explicó cómo vive con el TDAH y la dificultad para mantener su atención en determinadas actividades, aunque señaló que esa misma intensidad puede convertirse en una herramienta para su creatividad.

“Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000 por ciento, pero con absolutamente todo lo demás simplemente no puedes. Pregúntenles a mis hijos”, señaló.

Para el cantante, crear se ha convertido en una forma de canalizar esa energía. “Lo que me obsesiona por completo es crear imágenes y hacer cosas divertidas. Cuando estoy creando, no pienso en mí, porque mi cerebro es increíblemente creativo”.

Williams incluso relató uno de los pensamientos intrusivos que ha experimentado recientemente mientras viajaba en avión. “Hace poco estaba sentado en un avión y pensé: ‘¿Y si tuviera telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dijeran al avión que se estrellara solo?’. Ese es el nivel de locura con el que lidio. Es mejor entrenar mi cerebro para hacer algo mejor que preocuparme por tener poderes sobrenaturales y estrellar un avión”.

Robbie Williams ha hablado durante años sobre distintos aspectos de su salud mental. Fue diagnosticado con depresión cuando tenía poco más de 20 años y, durante su etapa con Take That y posteriormente como solista, enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, que lo llevaron a ingresar a rehabilitación.

También ha hablado públicamente de dislexia, dispraxia, dismorfia corporal, hipervigilancia y estrés postraumático relacionado con la fama y las giras. En 2025, además, contó que atravesó un nuevo episodio de depresión después de más de una década sin experimentar uno.

En cuanto a su reciente diagnóstico, Williams se refirió únicamente a “un poco de autismo” y no ofreció detalles sobre el grado clínico ni sobre el profesional que realizó la evaluación.