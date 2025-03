Diagnostican autismo a Bella Ramsey, actriz de la serie ‘The last of us’

La actriz Bella Ramsey, conocida por su papel en The Last of Us, compartió públicamente su diagnóstico de autismo en una reciente entrevista con Vogue de Reino Unido. La joven de 21 años reveló que descubrió su condición mientras filmaba la primera temporada de la serie de HBO. Durante el rodaje de la primera temporada en Canadá, un miembro del equipo de The Last of Us, quien tenía una hija con autismo, notó en Bella Ramsey algunos síntomas similares a los de su hija.

Esto la llevó a consultar a expertos, y después de un diagnóstico oficial, Bella descubrió algo que siempre había sentido, pero nunca había confirmado: su autismo. Desde pequeña, Bella se había sentido diferente, describiéndose como “un poco rara” y “solitaria”, siempre más cómoda en compañía de adultos que con sus compañeros. Además, ciertos indicios, como problemas sensoriales, también señalaban su condición, como la incomodidad que sentía al usar impermeables y prendas térmicas demasiado pesadas durante las filmaciones en la naturaleza para la serie de HBO, señala quien.com “Fui diagnosticada con autismo cuando estaba filmando la primera temporada de The Last of Us”, contó.