Después de una espera de 10 años, Diana Reyes regresó al escenario de la Feria Ganadera Culiacán 2026 para reencontrarse con el público sinaloense, al que ofreció una noche de música, baile, nostalgia y emociones, acompañada por la Banda Puro Quelite, de Mazatlán.

La intérprete, conocida como “La Reina del Pasito Duranguense”, se presentó este domingo 22 de noviembre en el Teatro del Pueblo Sinaloa, donde desde los primeros acordes consiguió la respuesta de los asistentes, quienes la recibieron con entusiasmo y corearon varios de los temas que han marcado su trayectoria.

El repertorio incluyó canciones representativas de la música sinaloense como “El sinaloense”, “El sauce y la palma” y “Mi gusto es”, además de éxitos como “El sol no regresa”, “Dos botellas de mezcal”, “Pávido, navido” y “Ajustando cuentas”.

El baile también se hizo presente con “Camarón pelao” y “La Yaquesita”, interpretaciones en las que Diana invitó a algunos asistentes a subir al escenario para acompañarla con sus mejores pasos, provocando la algarabía del público.

La velada tuvo también su momento de brindis, cuando la cantante levantó su copa junto a los cientos de asistentes que celebraron su regreso a uno de los escenarios más importantes de la capital sinaloense.

Entre los momentos especiales estuvo la participación de Nora Alicia López Gallardo, una joven del público que subió al escenario para interpretar junto a Diana “Qué me vas a dar si vuelvo”, en un dueto que emocionó a los presentes.

La intérprete también hizo una pausa para compartir un mensaje sobre la importancia de la familia, la gratitud y el valor de aprovechar la vida.

Posteriormente, rindió homenaje a su entrañable amiga Jenni Rivera con “No llega el olvido”, canción que fue coreada por el público en un ambiente de nostalgia y emoción.

La fiesta continuó con “Querida socia”, tema en el que tuvo como invitada especial a Rita Silva, mientras que “A través del vaso”, “Tu nuevo cariñito”, “Puño de tierra” y “Laurita Garza” mantuvieron el ánimo de los asistentes.

Antes de despedirse, Diana Reyes complació a sus seguidores con una interpretación a capela de “La taza de café” y posteriormente entregó con sentimiento “Besos y copas”.Los aplausos y las peticiones de otra canción la hicieron regresar al escenario para interpretar “Leña de pirul”, con la que puso punto final a una presentación de más de una hora de duración.

Pero el encuentro con sus seguidores no terminó al bajar del escenario. Fiel a la cercanía que la caracteriza, la cantante se acercó a la valla de seguridad para tomarse fotografías, firmar autógrafos y regalar sus icónicas coquetas, prolongando así el festejo de una noche que selló nuevamente el cariño entre Diana Reyes y el público de Culiacán.