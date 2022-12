El director, productor y actor mexicano Diego Luna conmovió al público tras dar un mensaje durante el homenaje a su padre Alejandro Luna, quien falleció el pasado 13 de diciembre.

Visiblemente afectado por la pérdida de su progenitor, al tomar el micrófono para despedirse de él, se le entrecortó la voz tratando de contener el llanto.

Las puertas de Bellas Artes se abrieron para dar el último adiós a Alejandro Luna, arquitecto, iluminador y escenógrafo, quien estuvo en las producciones más importantes.

Diego y su hermana María llegaron con la urna con las cenizas de su padre para comenzar con el homenaje que le rindieron los miembros del espectáculo. En un momento, el protagonista de “Rudo y Cursi” subió al escenario para dedicar unas palabras a quien le enseñó todo sobre la industria, publicó quien.com.

Aunque a su llegada no dio ninguna declaración, a la hora de estar al frente de todos aquellos que se reunieron para darle el último adiós, el actor, de 42 años, recordó a su padre de una forma muy emotiva.

“Nosotros hicimos una ceremonia en casa para despedir a mi papá, muy íntima con su familia más cercana, pero necesitábamos hacer esto y agradecemos muchísimo el espacio, que se haya abierto la posibilidad de hacerlo aquí, porque queríamos despedir a mi papá con la familia que él escogió, que son ustedes”.

El protagonista de Star Wars : Andor, nominado a los Globos de Oro 2022, leyó un texto de Alejandro Luna en el cual habla de la labor del escenógrafo, al finalizar, Diego agregó una reflexión en el que indicó que su padre sigue presente siempre que se haga alguna obra en el escenario.

“Hoy que mi padre aparentemente no existe, existe el teatro y eso lo contradice, porque si el teatro existe, si ustedes siguen haciendo teatro, mi papá existe, así que síganlo haciendo por favor”.

Diego Luna estaba muy cabizbajo ante la pérdida de su papá, sin embargo, recibió el soporte de sus dos hijos Jerónimo y Fiona, quienes lamentablemente aparecieron ante la prensa en medio de un momento tan triste para la familia. Asimismo, el actor estuvo acompañado de su actual novia Marina de Tavira y su ex pareja Camila Sodi, quien a su vez escoltó a sus pequeños que no se separaron del protagonista de Rogue One.

Alejandro Luna Ledesma nació en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 1939. Estudió Arquitectura y Arte Dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde la década de 1970 comenzó a impartir clases y talleres de escenografía. Fundó la Sociedad Autoral de Escenógrafos, de 1989 a 1991, fue director de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y de la Academia de Artes.