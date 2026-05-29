Diego Luna respalda a Gael García e Iñárritu sobre la FIFA

“México 86”, la sátira dirigida por Gabriel Ripstein aborda con un poco de ficción el detrás del Mundial del 86 que ocurrió en México, en medio de esta alfombra sus protagonistas y hasta el director hablaron sobre el filme y cómo se siente el ambiente mundialista a días de iniciar el torneo en la Ciudad de México.

El actor Diego Luna voló a nuestro país después de presentar “Ceniza en la Boca” en Cannes para mostrar “México 86”, filme en el que interpreta a Martín de la Torre, un directivo de la Femexfut, y en el que también es productor.

Para Luna la película muestra “memorias, anécdotas, datos duros que encontramos de leyendas y mucho del imaginario nuestro”.

De igual forma el actor no se quiso quedar atrás tras las declaraciones que dio Gael García en el que habló sobre la “reputación” de la FIFA y la “mafia” que señaló Alejandro González Iñárritu sobre la FIFA y la organización del Mundial en Canadá, Estados Unidos y México.

Para el “charolastra” lo dicho por su amigo García Bernal no es un “chiste” sino un “dato”.

“No dijo un chiste, dio un dato. ¿Quién de ustedes me va a hablar de la honorabilidad de la FIFA? Que regala premios de la paz a los presidentes más bélicos, solo ha dado uno, pero con este ya enseñó el rigor que hay detrás de la selección”, agregó en la misma alfombra roja.

Para Luna, México podría ser campeón y también cuestionó el papel de Estados Unidos en cuanto al futbol, pues destacó que, aunque el deporte fue popularizado por latinos, estos son rechazados en el país del norte.

“Se celebra en un país que pelea con cuanto país puede que no agradece a la comunidad latina que, entre otras aportaciones, tiene el futbol en su cultura. Si hay futbol en Estados Unidos es por la comunidad latina, el equipo más popular en Estados Unidos son las Chivas”, destacó.

De igual forma, la actriz Karla Souza también externó su posición ante el Mundial en nuestro país, para ella la primera propuesta de terminar el ciclo escolar con motivo del mundial le resultó “deplorable” pues no se pensó en lo que ocurre en las familias mexicanas.

“Imagínate lo que es ese peso para las mamás que cuidan y sostienen al país y que les digan ‘por el mundial vas a tener que trabajar y ver dónde van a estar tus hijos’. Eso para mí como mujer nos hizo ver lo poco que están pensando en el público. Pensar que solo es para la gente que va a venir ¿y los mexicanos qué?, ¿y los que trabajan y tienen que darle de comer a sus familias qué?”, respondió.

“Es ficción” señala su director Gabriel Ripstein

Luego de que el jugador Hugo Sánchez reaccionó a algunas escenas en el que lo representa Memo Villegas este calificó que lo que se dice de él en el proyecto son “mentiras”.

Ante ello, Ripstein defendió su filme y destacó que este proyecto no es un “documental” sino una obra de ficción. Además, destacó que Sánchez ha marcado la historia del futbol en las últimas décadas.

“No me canso de decirlo, es el mejor jugador de fútbol que ha tenido este país. Es un hombre de un talento brutal, no ha habido otro jugador mexicano como él”, destacó.