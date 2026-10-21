Diego Luna y otros artistas se unen en concierto por familias buscadoras

La “Gira por la vida” es una serie de encuentros y actividades encabezados por el EZLN, que se desarrollarán entre diciembre de 2026 y enero de 2027 en la capital del país. Su propósito es generar espacios de unión y apoyo mutuo.

La iniciativa forma parte de la “Gira por la vida”, una movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que promueve un acercamiento solidario entre diversas causas sociales. El dinero recaudado se destinará a los colectivos de búsqueda.

Diego Luna, Vivir Quintana y Caifanes encabezan el concierto “Por un Abrazo” el 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México. El evento busca recaudar fondos para apoyar a las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas.

“El objetivo es promover un encuentro histórico y recaudar fondos para apoyar la organización que supone el viaje de los colectivos”, explicó Diego Luna, actor y organizador del evento, en un comunicado. Su mensaje resalta la importancia de la reunión y el encuentro como parte central de la búsqueda.

El cartel del concierto incluye a artistas como Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y un contingente jaranero, además de Caifanes. Todos los participantes se suman a la causa sin recibir remuneración.

El concierto “Por un Abrazo” se realizará el 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles para su venta a partir del 23 de octubre.

Lo recaudado en el encuentro musical será donado íntegramente a los comités de organización de la “Gira por la vida”. Esto asegurará que los recursos lleguen directamente a las familias buscadoras.

Diego Luna, quien ha participado en iniciativas sociales anteriormente, compartió en redes sociales que la presencia del contingente zapatista en Ciudad de México busca ofrecer un abrazo a las madres y familias buscadoras, facilitando su llegada a este encuentro.

Hace diez años, Luna colaboró con ACNUR en una campaña de solidaridad con refugiados, desplazados y apátridas. También en 2017, se unió a la recaudación de fondos para alertar sobre la crisis de desplazamiento en El Salvador, Guatemala y Honduras.