‘Digger’ logra recaudar 8 MDD en su primer fin de semana en Estados Unidos

“Digger”, el filme en el que Tom Cruise es un magnate petrolero que espera una catástrofe ecológica, recaudó solamente en Estados Unidos 8 millones de dólares en 3,321 salas de cine, según el portal Variety.

La película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y distribuida por Warner Bros. tuvo un presupuesto de 160 a 180 millones de dólares y de acuerdo a los expertos en cine de Estados Unidos, este es el mayor fracaso del año y posiblemente de todos los tiempos.

Esto ha sorprendido pues con el historial de Iñárritu que incluye películas como Birdman y El Renacido se esperaba una recaudación de entre 18 y 20 millones de dólares. Además de tener a un artista A List como Cruise.

Otro de los estrenos fue Verity, en la que participa Anne Hathaway y Dakota Johnson, la cual ha recaudado 32.6 millones de dólares en 3,510 salas, solo en Estados Unidos pero alrededor del mundo recaudó otros 30 millones, elevando a 62.5 MDD su ganancia.

¿Por qué Digger está teniendo opiniones divididas?

La nueva película de Alejandro González Iñárritu ha dado de qué hablar pues la crítica y el público en general han emitido comentarios sobre esta.

Recordemos que su protagonista es Tom Cruise y su debut en Rotten Tomatoes fue del 51%, la cifra más baja en todos los proyectos del director mexicano.

En este Iñárritu hace un retrato de Estados Unidos como un país lleno de contradicciones, polarización y hasta caótico, esto de una forma satírica que no ha gustado a los medios del país norteamericano.

“Insufrible”, “arrogante”, “tonta” y más han sido los calificativos que se le ha dado al proyecto del director de Amores Perros.