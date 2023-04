“Dios me lo dio y Dios me lo quitó lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer Julián estaba empezando su carrera”, continuaba mientas lucía muy afectada y con el rostro invadido de tristeza.

La ex esposa de Joan Sebastian sólo se había pronunciado desde sus redes sociales, pero con estas primeras declaraciones espera tener el momento de paz y luto que ha pedido desde las primeras horas del lunes.

“Gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante”, explicó.

Relató que el menor ya fue enterado de la muerte de su padre, sin embargo, no lo ha comprendido completamente. “Ayer fue y le dije que su papá había muerto y que su papá era un ángel y o sea él no lo entiende obviamente”, dijo la cantante.

A través de los noticieros de espectáculos se ha podido conocer que decenas de celebridades se han acercado a la familia para dar el pésame, aunque sólo la familia cercana ha podido estar realmente en el último adiós al joven.

De hecho, las amistades de la cantante le han hecho llegar decenas de flores, algo que Maribel agradece pero que ha visto como algo doloroso.

“He recibido tantas flores, ayer dije no quiero flores no quiero nada, no aterrizaba ayer todavía, lo agradezco y les pido a todos los que nos están viendo que recen mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener valor”, dijo

De igual manera, continuó pidiendo a las madres y padres que vieran y que cuidaran a sus hijos y valoraran sus momentos con ellos.

“Y le pido a Dios a todos los que me están viendo que a sus hijos los vean crecer, casarse tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar este dolor que no se lo deseo a nadie”, dijo.

Se quedarán un tiempo con las cenizas

Una caja con la forma de la Virgen de Guadalupe fue la elegida para que descansaran las cenizas de Julián Figueroa.

“Con el dibujo, un dibujo que le hizo José Julian de un león grande y un león chiquito, el león grande era Julián y el león chiquito era él”, dijo llorando desconsolada, la viuda del cantante y madre del pequeño, Imelda Garza, quien se encontraba junto a Maribel Guardia afuera de su residencia en Ciudad de México.

“Justamente un día antes Julián me pidió un pegamento”, prosiguió Guardia. “Y cuando lo encontré muerto en mi casa, estaba el dibujó leoncito (pegado) en la pared”.

Según la actriz, la caja en forma de la Virgen fue elegida porque al nacer Julián, ella lo presentó a la Guadalupana.

“No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que la casa está tan linda, que llegaron las flores, la casa está tan linda tan llena de energía, no esperaba que la gente me dijera cosas tan lindas”, dijo agradecida Guardia. “Lo agradezco”.

El cantante de 27 años, Julián Figueroa falleció el domingo en su casa en Ciudad de México tras sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Según la información que se ha dado a conocer, el hijo menor de Joan Sebastian se quejó de dolor en el pecho antes de fallecer y fue la esposa de Julián quien llamó a los servicios de emergencia después de encontrarlo recostado en una cama.