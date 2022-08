“Es muy complicado enfrentarse a muchas cosas. Yo he conocido muchos trabajos en donde no me contrataban por ser mujer en la parte de producción de cine, en agencias de publicidad pasa mucho. [...] Yo sí percibo que hay una mayor apertura que tiene que ver con cambios generacionales que se están dando también, pero los números, la estadísticas, todavía, no mienten con que todo está muy cerrado”.

Los obstáculos se manifiestan desde diferentes ámbitos y juicios de una sociedad machista. Edna Campos, fundadora de Macabro, festival con 21 años de tradición desde la Ciudad de México, fue cuestionada a sus inicios por su gusto por el cine de terror cuando a ningún hombre se lo hacían, tuvo que arrancar desde cero un encuentro cinematográfico cargado de prejuicios socio-culturales donde “no hay piso parejo”.

“Hay gente siempre buscando quién es el hombre que está detrás de mí, eso sí ha pasado. ‘Sí está ella, pero ¿dónde está el cerebro?’. Recuerdo que los primeros años del festival yo invité a unas personas muy conocedoras del género sólo para colaborar en ciertos aspectos del festival, y de repente me encontré una nota sobre uno de los invitados, que no tenía que ver con el festival, que describían como ‘la cabeza’, ‘el cerebro del festival’. Era claramente una nota muy machista”, cuenta la además guionista y productora.

“Muchos piensan que las mujeres somos inferiores y que nuestra capacidad intelectual o nuestra capacidad creativa es mucho menor, y la verdad es que no es así. Yo creo que hay una capacidad muy similar para organizar y ahora así que para proponer y no necesariamente implica que uno tenga que estar oprimido por el otro”, agrega.

Esta estructura ocupacional dentro de la industria de cine ha sido un detonante al momento en que las mujeres reclaman los espacios que también les corresponden, pues ésta ha sido segregada y se ha buscado hasta cambiar ‘los roles’ para poder ser tomadas en cuenta.

“Antes la verdad es que yo misma me programé a que tenía que demostrar a que no importara que yo fuera mujer. Me tocó ser asistente de cámara y yo cargaba, hacía todo, cargaba los cables y montaba como un hombre, como un asistente hombre porque no quería que me sacaran de la jugada, y poco a poco ahí me fui un lugar, empecé como asistente de cámara, y por la conformación del equipo que era muy pequeño, me fui haciendo además en asistente de producción. Eso me empezó a dar también herramientas para empezar a tomar ciertas decisiones, luego ya empecé a producir”, recalca Abril Alzaga, directora hace cuatro ediciones de FICUNAM.

“Justo ahí lo que yo tenía en mente es que no se notara que yo era mujer, que fuera a ser así de ‘¡Ay, es que soy más débil¡’, ‘No puedo cargar un tripié’ o ‘Es que la cámara’. Eso no debía de ser ningún obstáculo, ningún recurso para trabajar. Eso probablemente me dio tablas y me dio seguridad y también me gané el respeto de mis compañeros. No me achicaba por ser mujer. A lo largo de la historia sí me he enfrentado a momentos, y diría más ahora o en FICUNAM, enfrentar momentos de clara misoginia, y de tener que sobreponerme y tener que decir: ‘A ver, aquí les guste o no le guste me nombraron directora ejecutiva y aquí voy a plantear las cosas de esta manera’. Sí me he enfrentado, por supuesto que me he enfrentado, pero he tenido también la suerte que durante mucho tiempo me tocaron jefas directoras mujeres que me apoyaron mucho, me impulsaron mucho, creían mucho en mí, me dieron confianza, me dieron mucho rienda suelta para tomar decisiones”, cuenta Alzaga, quien también ha trabajo en TV UNAM.

Pese a los datos y testimonios que reflejan que la industria cinematográfica sigue siendo excluyente con la mujeres, los esfuerzos propios van sumando y generando redes que van cambiado el panorama, tal como recalca Maru Garzón, directora artística del Festival Internacional de Cine de los Cabos.

“Yo siempre he creído en el poder femenino. No es fácil en el mundo en general y en el mundo de la industria cinematográfica que ha sido dominado por el género masculino, sin embargo, desde la raíz, y de una manera totalmente orgánica, nosotras hemos plantado como unos estatutos de acción, tanto al interior, como en el exterior que tienen totalmente que ver no solamente con el respeto y el empoderamiento de las mujeres, sino con el respeto y la integración de la diversidad, en todos sus sentidos”.

REDES DIVERSIFICAN LA INDUSTRIA

Así como al detrás de la cámara cada vez más destacan los nombres de nuevas generaciones de cineastas como la salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo, Fernanda Valdez, Astrid Rondero, Ángeles Cruz, Luna Marán o Yulene Olaizola, por mencionar algunas, así también las directoras de cine en México pisan fuerte abriendo el camino a otras mujeres.