Eduardo Verástegui se ha mantenido en gira de promoción como parte del estreno de Sound of Freedom, la cual llegará a las salas de México este 31 de agosto. A pocas horas de esto, se difundió un video en donde el actor fue captado en medio de una discusión con un reportero.

Previo al estreno de la cinta en México, el actor y productor se presentó en la premiere, en la que se dieron cita varios reporteros, uno de ellos fue Eduardo Mitzu, quien aprovechó la oportunidad para cuestionar los comentarios de Verástegui al asociar la homosexualidad con la pedofilia.

“Me quiero enfocar en salvar niños porque, cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor. A ti no te interesan los niños. No te interesan, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante, o no te importan los niños”, dijo el productor.