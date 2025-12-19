$!Diseña Tim Burton la portada de ‘Don’t Be Dumb’, el nuevo disco de A$AP Rocky

La colaboración no es casual. Burton, conocido por su estética oscura y fantástica en películas como Beetlejuice y El joven manos de tijera, reinterpretó la imagen de Rocky bajo su propio universo visual.

Y es que, además de que el lanzamiento esta próximo, la identidad visual de Don’t Be Dumb , Rocky recurrió a uno de sus referentes creativos: el cineasta y artista visual Tim Burton.

La espera por el nuevo álbum de A$AP Rocky ha sido larga, pero el rapero de Harlem ha demostrado que sabe cómo convertir la anticipación en evento cultural.

El resultado es una portada que mezcla el surrealismo gótico con el ADN urbano del rapero, reforzando la intención de que el álbum sea una experiencia más allá de lo musical. Las dos portadas muestran el diseño innegable del cineasta, con personajes que marcan el diseño del álbum, señala milenio.com

Este proyecto se convirtió en un sueño hecho realidad para Rocky, pues no es secreto que el rapero es un fanático del cine y de la estética. Durante años, ha citado a Burton como una influencia en su forma de ver la moda y los videos musicales.

“Siempre he querido que mi música se sienta como una película, y nadie entiende mejor la atmósfera que Tim Burton”, habría mencionado el rapero en entrevistas previas sobre su proceso creativo.En agosto de 2024, Rocky reveló a Billboard que se reunió con Burton en Malibú para ponerle el álbum.

Después de múltiples aplazamientos, A$AP Rocky confirmó que Don’t Be Dumb se estrenará el 16 de enero de 2026, marcando su regreso discográfico tras Testing (2018).

Aunque el tracklist completo aún no ha sido revelado, el rapero ya ha lanzado varios sencillos que adelantan el tono experimental y cinematográfico del álbum.

En lo musical, Don’t Be Dumb cuenta con un equipo de productores de primer nivel. Entre los nombres confirmados se encuentran Pharrell Williams, Tyler, The Creator, Metro Boomin, Madlib y Mike Dean, lo que apunta a una mezcla entre el rap neoyorquino clásico y la experimentación sonora global.

El retraso del cuarto álbum de estudio de A$AP Rocky no responde a una sola razón. En los últimos años, el rapero ha atravesado múltiples cambios personales y profesionales: procesos creativos prolongados, proyectos de moda, colaboraciones fuera de la música y, sobre todo, una nueva etapa como padre, que ha redefinido sus prioridades.

El propio Rocky ha insinuado en distintas entrevistas que no quería lanzar el disco hasta sentir que representaba fielmente su momento vital.

Este regreso musical se interpreta no solo como un nuevo álbum, sino como una declaración de madurez creativa, en la que Rocky busca consolidar su legado más allá de los hits.

Con Don’t Be Dumb, A$AP Rocky no solo vuelve a la música: reafirma su ambición artística y su interés por romper fronteras entre el cine, el arte visual y el hip-hop. Tras años de espera, el proyecto se perfila como uno de los lanzamientos más personales y arriesgados de su carrera.