$!Disfruta Alejandro Sanz recorrer las calles de Puebla, sin ser reconocido

El cantante español compartió en sus redes sociales un video donde se le puede ver caminando por la ciudad, lo inusual fue nadie se le acercó para pedirle una fotografía, ni un autógrafo, ni siquiera para saludarlo.

Durante su visita a Puebla, para cumplir con los conciertos de su gira ¿Y ahora qué? , Alejandro Sanz decidió dar un recorrido por la ciudad, el cual fue bastante tranquilo, pues al parecer nadie lo reconoció.

Fue el propio Alejandro Sanz, quien compartió su recorrido por Puebla, visitando algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Callejón de los Sapos, Barrio del Artista y la zona de San José, señala milenio.com

Lo sorprendente es que, a pesar de haber logrado agotar todos los boletos para sus dos próximos conciertos en el Auditorio GNP Seguros, por la calle nadie lo reconoció.

En el video se puede ver a Alejandro Sanz caminando solo por la calle, usando una vestimenta casual, únicamente cubriendo su rostro con unos lentes. El intérprete de Corazón partío recorrió las calles de Puebla sin necesidad de estar acompañado de elementos de seguridad.

“Septiembre llegó y trae consigo la pregunta que necesito responderos. ¿Y ahora qué? La respuesta es clara: en 2 días nos vemos en Puebla para arrancar la gira. Música y México en vena. No puedo pedir más”, escribió el cantautor español junto a una serie de fotografías donde muestra que está todo listo para sus dos presentaciones.

Alejandro Sanz arrancó en México su gira ‘¿Y ahora qué?’, con un total de 24 conciertos programados en septiembre y octubre. El recorrido incluye presentaciones en Puebla, Mérida, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de ciudades como Querétaro, León, Chihuahua, San Luis Potosí, Villahermosa, Veracruz, Tampico y Torreón.

La gira ha sido un éxito en ventas, con la mayoría de los recintos reportando boletos agotados desde semanas antes. Estas son todas las ciudades que visitará durante septiembre y octubre.