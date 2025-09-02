$!Disfruta Alejandro Sanz recorrer las calles de Puebla, sin ser reconocido

Durante su visita a Puebla, para cumplir con los conciertos de su gira ¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz decidió dar un recorrido por la ciudad, el cual fue bastante tranquilo, pues al parecer nadie lo reconoció.
El cantante español compartió en sus redes sociales un video donde se le puede ver caminando por la ciudad, lo inusual fue nadie se le acercó para pedirle una fotografía, ni un autógrafo, ni siquiera para saludarlo.
Fue el propio Alejandro Sanz, quien compartió su recorrido por Puebla, visitando algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Callejón de los Sapos, Barrio del Artista y la zona de San José.
Lo sorprendente es que, a pesar de haber logrado agotar todos los boletos para sus dos próximos conciertos en el Auditorio GNP Seguros, por la calle nadie lo reconoció.
En el video se puede ver a Alejandro Sanz caminando solo por la calle, usando una vestimenta casual, únicamente cubriendo su rostro con unos lentes. El intérprete de Corazón partío recorrió las calles de Puebla sin necesidad de estar acompañado de elementos de seguridad.
“Septiembre llegó y trae consigo la pregunta que necesito responderos. ¿Y ahora qué? La respuesta es clara: en 2 días nos vemos en Puebla para arrancar la gira. Música y México en vena. No puedo pedir más”, escribió el cantautor español junto a una serie de fotografías donde muestra que está todo listo para sus dos presentaciones.
Alejandro Sanz arrancó en México su gira ‘¿Y ahora qué?’, con un total de 24 conciertos programados en septiembre y octubre. El recorrido incluye presentaciones en Puebla, Mérida, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de ciudades como Querétaro, León, Chihuahua, San Luis Potosí, Villahermosa, Veracruz, Tampico y Torreón.
La gira ha sido un éxito en ventas, con la mayoría de los recintos reportando boletos agotados desde semanas antes. Estas son todas las ciudades que visitará durante septiembre y octubre.
La gira incluye las siguientes ciudades
3 sept: Auditorio GNP Seguros, Puebla
4 sept: Auditorio GNP Seguros, Puebla
6 sept: Foro GNP Seguros, Mérida
7 sept: Foro GNP Seguros, Mérida
13 sept: Auditorio Nacional, CDMX
17 sept: Auditorio Nacional, CDMX
18 sept: Auditorio Nacional, CDMX
20 sept: Arena Monterrey, Monterrey
21 sept: Arena Monterrey, Monterrey
23 sept: Arena Monterrey, Monterrey
25 sept: Auditorio Telmex, Guadalajara
27 sept: Auditorio Telmex, Guadalajara
28 sept: Auditorio Telmex, Guadalajara
2 oct: Hípico de Juriquilla, Querétaro
4 oct: La Velaría de la Feria, León
9 oct: Auditorio Nacional, CDMX
10 oct: Auditorio Nacional, CDMX
12 oct: Plaza del Ángel, Chihuahua
16 oct: Arena Potosí, San Luis Potosí
18 oct: Teatro al Aire Libre, Villahermosa
22 oct: Estadio Beto Ávila, Veracruz
25 oct: Expo Tampico, Tampico
29 oct: Coliseo Centenario, Torreón