Disfruta Bad Bunny de una noche en la Lucha Libre

El cantante disfrutó de toda la función, especialmente de la participación del “Rey de Plata y Oro”, quien protagonizó la lucha estelar de la noche.

La Arena México tuvo una visita inesperada durante la noche del martes de Lucha Libre, Bad Bunny apareció en primera fila usando una máscara de Místico intentando pasar desapercibido.

Bad Bunny ya está en México y listo para arrancar con las ocho presentaciones programadas en la Ciudad de México. Pero antes de que el reguetonero puertorriqueño arranqué hoy el primer concierto de su esperado DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en el Estadio GNP Seguros, la noche de ayer fue captado en primera fila disfrutando de la función de lucha libre en la Arena México.

¡Debi tirar más fotos! 📸🫣 El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave... ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico! 🤩✨ #BadBunny #DTMF #MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/aShFvT82iz

La presencia del artista quedó registrada por numerosos fanáticos en redes sociales y más tarde fue confirmada por el propio Consejo Mundial de Lucha Libre, señala quien.com

“¡Debí tirar más fotos!”, se escribió en las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en alusión al álbum del puertorriqueño, quien este miércoles 10 de diciembre dará inicio a su gira de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

“El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave... ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!”, agregó. “Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo”, indicó el Consejo.

Los videos y fotografías no tardaron en hacerse virales, especialmente el momento en que Bad Bunny entra a la arena acompañado de su equipo de seguridad, quienes también llevaban máscaras. El cantante se sentó en la primera fila para disfrutar la función; además de la icónica máscara, usó una sudadera negra que completó su discreto look.

Bad Bunny ganó reconocimiento en el mundo de la lucha libre desde su debut en WWE en 2021, cuando participó en WrestleMania 37 haciendo equipo con Damian Priest contra The Miz y John Morrison.

El reguetonero llegó a México este martes para iniciar su gira mundial, con presentaciones programadas los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre como parte del tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS.