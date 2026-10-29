Disfruta Belinda su fiesta de Halloween, disfrazada de Alien, con famosos invitados

El Beliween reunió a figuras del entretenimiento nacional e internacional, entre ellas Victoria Justice y Lola Índigo. Como cada año, la expectativa no solo estaba en los invitados, sino también en el disfraz que llevaría Belinda para sorprender a todos.

Si hay alguien que sabe convertir Halloween en un espectáculo, esa es Belinda. La cantante celebró una nueva edición de Beliween, su ya tradicional fiesta de disfraces, con una temática inspirada en el universo extraterrestre y una caracterización que llevó el terror de ciencia ficción al centro de la noche.

La transformación fue parte de una ambientación que giró alrededor del espacio y los extraterrestres. Días, Belinda había compartido pistas sobre el concepto de la fiesta, incluido un video promocional con la participación del ufólogo Jaime Maussan. Las referencias a naves espaciales y posibles encuentros con seres de otras galaxias anticiparon el rumbo de esta edición.

Este año, Belinda apostó por una de las criaturas más reconocibles del cine de ciencia ficción: el Xenomorfo de la franquicia Alien . La cantante apareció con una caracterización elaborada, prótesis de gran tamaño y una silueta que evocaba al inquietante personaje creado para la pantalla grande.

La apuesta siguió la línea de Beliween: hacer de su disfraz uno de los momentos más esperados de la temporada. En años anteriores, la cantante ha recurrido a personajes del terror y la fantasía, con looks inspirados en figuras como Pinhead, de Hellraiser, y Lucy Westenra, de Drácula.

Una de las invitadas que llamó la atención fue Victoria Justice. La actriz y cantante estadounidense, conocida por interpretar a Tori Vega en la serie Victorious, está en México para promocionar su proyecto musical Love Zombie: The Resurrection Remix y aprovechó su estancia para asistir a la fiesta de Belinda.

La visita de Justice también estuvo acompañada de comentarios positivos sobre la cantante mexicana. En un encuentro con la prensa, la estadounidense habló de su gusto por la música latina y destacó a Belinda entre las artistas que admira.

Su aparición en Beliween sumó un nombre internacional a la lista de invitados de una celebración que reúne a figuras del espectáculo y creadores de contenido. Las imágenes de ambas artistas juntas circularon en redes sociales durante la noche.

Otro de los momentos destacados de la fiesta fue el encuentro entre Belinda y Lola Índigo. Las cantantes aprovecharon la ocasión para recordar su colaboración La niña de la escuela, tema que lanzaron junto a Tini y que se convirtió en uno de los éxitos pop de 2021.

Lola Índigo eligió un disfraz inspirado en Lara Croft, el personaje de la saga de videojuegos y películas Tomb Raider, mientras Belinda se mantenía en el universo extraterrestre de su caracterización.

Entre los asistentes que aparecieron en imágenes y videos de la celebración también estuvieron Diana Bovio, Aarón Mercury, Shiky, Elaine Haro y Paulina Goto. La reunión volvió a mezclar figuras de la música, la actuación y las redes sociales alrededor de la fiesta que Belinda organiza cada año.