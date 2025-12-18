Disfruta Eduin Caz y su familia de vacaciones en Japón

Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Japón en compañía de su familia y amigos cercanos.

El cantante viajó al país asiático para cumplirle uno de los más grandes sueños a su hijo Gerardo, a quien le regaló esta experiencia como obsequio de cumpleaños.

A través de redes sociales, el intérprete ha compartido algunos momentos de su recorrido por el país nipón, donde se les ha visto recorrer emblemáticos lugares y disfrutar de la cultura japonesa.