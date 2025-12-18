Disfruta Eduin Caz y su familia de vacaciones en Japón

Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Japón en compañía de su familia y amigos cercanos.
El cantante viajó al país asiático para cumplirle uno de los más grandes sueños a su hijo Gerardo, a quien le regaló esta experiencia como obsequio de cumpleaños.
A través de redes sociales, el intérprete ha compartido algunos momentos de su recorrido por el país nipón, donde se les ha visto recorrer emblemáticos lugares y disfrutar de la cultura japonesa.
Entre los sitios visitados destaca Super Nintendo World, la famosa zona temática ubicada en los Estudios Universal de Japón, uno de los lugares más esperados y disfrutados por su hijo, señala elimparcial.com
Como buen hijo, Eduin Caz no dejó fuera a su mamá, Lorena, quien también forma parte de este viaje especial. Además, el cantante decidió compartir esta experiencia con sus mejores amigos, demostrando la importancia que tiene para él disfrutar los logros junto a las personas más cercanas.
Este viaje refleja una faceta más familiar y cercana del artista, quien aprovecha una pausa en su agenda musical para crear recuerdos inolvidables con sus seres queridos.