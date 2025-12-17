Disfruta Fergie de grato reencuentro con ex integrantes de Black Eyed Peas

Fergie, quien dejó el grupo en 2017, 15 años después de unirse por primera vez a Black Eyed Peas, se reunió con Taboo, Will.i.am y Aple.de.Ap para disfrutar de una celebración conjunta por sus cumpleaños.

La artista compartió en redes sociales una serie de fotografías junto a sus antiguos compañeros de banda, un gesto que desató la emoción de los fans que durante años habían esperado volver a verlos juntos.

Fergie y los integrantes de Black Eyed Peas sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse públicamente, casi una década después de que la cantante dejara el grupo.

Al compartir una serie de fotos de la reunión, la cantante escribió. “Finalmente pudimos reunirnos, compartir y celebrar nuestros cumpleaños juntos. Qué noche tan especial con mis hermanos, llena de tanto amor.”

Fergie, cumplió 50 años el 27 de marzo. Will.i.am celebró su cumpleaños número 50 el 15 de marzo, mientras que Taboo hizo lo mismo el 14 de julio y Apl.de.Ap cumplió 51 el 28 de noviembre, señala quien.com

Will.i.am reaccionó a la publicación y escribió en la sección de comentarios: “¡¡¡El mejor hasta ahora!!! ¡Estoy tan feliz...”, mientras que Taboo agregó. “Esta es una hermosa manera de comenzar esta temporada navideña con mi familia”. Finalmente Aple.de.Ap también agregó expresó lo siguiente. “Compartiendo cumpleaños importantes con la familia que ha pasado por tanto junta”.

La cuenta oficial de los Black Eyed Peas reposteó la publicación con el mensaje: “Los logros son diferentes cuando se comparten en familia. ¡Siempre con mucho cariño!”.

Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo formaron Black Eyed Peas en 1995, y en 2002 se incorporó Fergie, tras la salida de la vocalista Kim Hill.

Juntos lanzaron cuatro álbumes: Elephunk (2003), Monkey Business (2005), The END (2009) y The Beginning (2010). Luego, la banda hizo una pausa entre 2011 y 2015, y la última colaboración con la intérprete fue una nueva versión de su clásico Where Is the Love? en 2016.

Ese mismo año, Fergie dejó los Black Eyed Peas para trabajar en su segundo álbum como solista, Double Dutchess, además de dedicarse a su vida personal y su hijo. El resto de la banda apoyó la decisión de la cantante asegurando que siempre la verían como su hermana.

Los Black Eyed Peas han lanzado tres álbumes como trío desde la salida de Fergie: Masters of the Sun, Vol. 1 de 2018, Translation de 2020 y Elevation de 2022 y han contado con la voz de J. Rey Soul, demás que han colaboradao con artistas latinos como Anitta, J Balvin, Shakira y Maluma.

Esta inesperada reunión no solo celebra la química que definió a la agrupación, sino que reaviva la posibilidad entre los fans de escuchar sus voces juntas otra vez en nuevos temas.